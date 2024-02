Google zählt neben Apple und Samsung mittlerweile zu den größten Marken in Sachen Smartphones. Bei uns in Tests sahnen die Geräte des Herstellers dementsprechend auch immer wieder Top-Bewertungen ab. Das Google Pixel 8 Pro ist dabei keine Ausnahme: Mit 4,5 von 5 Sternen schnitt das Handy aufgrund der herausragenden Soft- und Hardware ausgezeichnet ab. Und das Beste: Du kannst dir das Oberklassen-Smartphone jetzt schon für unter 100 Euro zu einem Tarif sichern! Versteckte Kosten oder einen sonstigen Aufpreis für das Google-Gerät gibt es hier nicht, wodurch du wirklich nur 99 Euro für das Pixel 8 Pro extra zahlst. On top bekommst du mit den Pixel Buds Pro noch hochwertige In-Ear-Kopfhörer umsonst dazu.

Pixel 8 Pro für 99 Euro: Darum lohnt sich dieser Tarif-Deal

Schauen wir uns das Tarif-Schnäppchen mal etwas genauer an. Zum Pixel 8 Pro bekommst du hierbei den O2 Mobile M Boost Vertrag mit satten 50 GB Datenvolumen für monatlich 34,99 Euro. Dank des Grow-Vorteils bekommst du zusätzlich jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten umsonst dazu. Gleichzeitig kann sich die maximale Surfgeschwindigkeit von 300 MBit/s im 5G-Netz des Betreibers ebenfalls absolut sehen lassen. Dadurch sollten selbst HD-Streams stets ruckelfrei laufen, blitzschnelles Surfen und Scrollen in Social Media ist natürlich ebenfalls gegeben. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming. Als Anschlusspreis fallen wie üblich einmalig 39,99 Euro an.

Das Besondere: Für das Bundle mit dem Pixel 8 Pro zahlst du hierbei monatlich keinen Cent mehr. Auch ohne das Smartphone kostet der Tarif bei O2 nämlich 34,99 Euro pro Monat. Somit fallen für das Google-Gerät wirklich nur einmalig 99 Euro extra an. Einzeln im Netz zahlst du für das Handy zurzeit mindestens 792 Euro. Und mit den Pixel Buds Pro kommen umsonst noch hochwertige In-Ears im Wert von rund 140 Euro dazu. Wenn du dir das Top-Smartphone möglichst preiswert sichern möchtest – und du nebenbei auch einen neuen Tarif gebrauchen kannst – lohnt sich dieses Angebot daher unheimlich!

Das wohl beste Google-Handy mit gratis Kopfhörern

Das Pixel 8 Pro ist das aktuelle Flaggschiff von Google und weiß in so ziemlich jeder Hinsicht zu überzeugen. Direkt auf den ersten Blick punktet das Handy etwa mit seinem 6,7-Zoll-OLED-Display. Mit einer Pixeldichte von 490 ppi und einer beeindruckenden Bildwiederholrate von 120 Hz bietet dir der Bildschirm eine erstklassige visuelle Erfahrung. Gleichzeitig schlummert unter dem Display aber auch ordentlich Power. Der leistungsstarke Google Tensor G3 Prozessor, begleitet von 12 GB RAM, überzeugt nämlich mit einer hervorragenden Performance im täglichen Gebrauch. Die bei Google-Geräten typische nahtlose Integration von Soft- und Hardware sorgt zudem für eine optimale Abstimmung der verschiedenen Komponenten.

Google Pixel 8 Pro Software Android 14 Prozessor Google Tensor G3 Display 6,7 Zoll, 1.344 x 2.992 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 512 GB, 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.050 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 213 g Farbe Schwarz, Schwarz, Blau, Weiß Einführungspreis Pixel 8 Pro (12/512 GB): 1299 €, Pixel 8 Pro (12/256 GB): 1159 €, Pixel 8 Pro (12/128 GB): 1099 € Marktstart Herbst 2023

Darüber hinaus ist das Pixel 8 Pro ebenso eine ideale Wahl für alle Hobbyfotografen. Neben der 50-MP-Hauptkamera verfügt das Pro-Modell nämlich auch über eine zusätzliche 48-MP-Ultraweitwinkelkamera, die uns im Test eindrucksvolle Schnappschüsse ermöglichte. Abgerundet wird das fantastische Gesamtpaket noch vom Schutz gegen Wasser nach IP68 sowie dem siebenjährigen Update-Support, der sicherstellt, dass dein Pixel 8 Pro stets auf dem neuesten Stand bleibt.

→ Pixel 8 Pro mit 50 GB Tarif für monatlich 34,99 Euro