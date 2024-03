E-Bike per Fingerabdruck öffnen? Dieses Fahrradschloss ist wie kein anderes

Ein gutes Fahrradschloss ist unerlässlich, wenn du dein E-Bike oder Fahrrad an öffentlichen Orten abstellst. Vor allem in ruhigen Gebieten solltest du es immer gut abschließen, da Kriminelle hier leichtes Spiel haben. Wer im Sommer gern mit kurzen Stoffhosen unterwegs ist, kennt aber das Problem: Der Schlüsselbund drückt in der Hosentasche und du willst ihn am liebsten gar nicht erst mitnehmen beim Ausflug an den See oder ins Freibad. Dafür hat Aldi jetzt die Lösung. Denn mit dem Prophete Bügelschloss mit Fingerabdruck-Öffner kannst du deinen Schlüssel einfach zu Hause lassen.

Fahrradschloss mit Fingerabdrucksensor: Was du bekommst

Bügelschlösser bieten einen hohen Schutz vor Diebstahl, da sie aus massivem Stahl gefertigt sind. Ein Dieb hat es damit wirklich schwer, das Schloss zu knacken. Außerdem sind sie kompakt und lassen sich gut mitnehmen. Das angebotene Fahrradschloss bei Aldi hat aber noch eine absolute Besonderheit. Statt nach dem Schlüssel zu kramen oder mühsam eine Zahlenkombination einzustellen, öffnest du dieses Fahrradschloss der Marke Prophete einfach mit deinem Fingerabdruck.

Hierfür besitzt das Schloss einen Akku. Aber keine Sorge, dieser ist groß genug, um lange Zeit ohne Aufladung auszukommen. Bis zu 2.500 Schließvorgänge sollen mit einer Ladung drin sein. Schließt du dein Fahrrad etwa jeden Tag einmal bei der Arbeit und danach wieder bei dir zu Hause ab, kommst du theoretisch über drei Jahre ohne eine Aufladung aus. Da sich Akkus jedoch auch von selbst mit der Zeit entladen, muss das Fahrradschloss vermutlich vorher bereits ans Kabel. Prophete liefert dir ein passendes USB-C-Kabel gleich mit.

Außerdem wichtig: Das Fahrradschloss ist aus spezialgehärtetem Stahl gefertigt und bietet eine Bügelstärke von rund 14 mm – ein guter Wert für ein Schloss dieser Art. Damit keine Kratzer entstehen, ist das Schloss außerdem mit Gummi ummantelt. Dazu bekommst du noch eine Rahmenhalterung mitgeliefert, in der du das Schloss während der Fahrt platzsparend aufbewahren kannst. Für den Notfall sind weiterhin zwei herkömmliche Schlüssel im Lieferumfang enthalten, mit denen du das Schloss bei einem leeren Akku dennoch geöffnet bekommst.

Deal-Check: Aldi bietet den besten Preis im Netz

Und wie sieht’s mit dem Preis aus? Wir haben das Angebot zum Fahrradschloss durch den Preisvergleich gejagt und kein günstigeres Angebot gefunden. Aldi bietet jetzt mit 59,99 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten) also den günstigsten Preis im Netz (zum Preisvergleich)! Im Vergleich zum UVP entspricht das übrigens einem Rabatt in Höhe von 23 Prozent.