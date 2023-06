Dyson: High-End Luftreiniger mit Kühlfunktion jetzt für unter 500 Euro

Der Sommer sorgt für tolle Grillabende und sonnige Tage am Strand – in der Wohnung oder im Büro kann die Hitze jedoch ebenso zum waschechten Horror werden. Abhilfe schafft dabei jetzt Dyson. Hier bekommst du bis zum 6. Juli nämlich satte 200 Euro Rabatt auf einen vielseitigen Luftreiniger mit Kühlfunktion. Somit kannst du für unter 500 Euro der Hitze in deinem Haus effektiv den Kampf ansagen. Was der Sommer-Held dabei alles genau auf dem Kasten hat, erfährst du in diesem Artikel.

Kühle & saubere Luft: Dieser Luftreiniger rettet dir den Sommer

Die drückende Hitze im Sommer kann sich vor allem in schlecht isolierten Dachwohnungen rasch stauen. Doch auch im Büro kann es bei Temperaturen von über 30 Grad schnell mal unangenehm werden. Abhilfe gegen die stickige, heiße Luft schafft etwa der Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact HP7A. Das Gerät reinigt nämlich problemlos die Luft im ganzen Raum und gibt gleichzeitig eine kühle Brise ab – die perfekte Kombination zur Abkühlung deiner Wohnung. Damit du den Sommer überstehen kannst, streicht Dyson bis zum 6. Juli ganze 200 Euro vom Preisschild. Dadurch kostet der Luftreiniger nur noch 499 Euro.

Der Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact HP7A verfügt dabei über gleich zehn Geschwindigkeitseinstellungen sowie einen äußerst nützlichen Nachtmodus. Bei diesem wird die Luft nämlich bei reduzierter Lautstärke und gedimmtem Display gereinigt. Dadurch sollten selbst leichte Schläfer ohne Probleme ein Auge zudrücken können. Besonders cool und ebenfalls nützlich bei der Sommerhitze: Der Luftreiniger kann über die praktische Fernbedienung und auch per App gesteuert werden, ohne dass du dein Bett oder die Couch verlassen musst.

Für ruhige und kühle Nächte: Praktischer Nachtmodus hilft beim Schlafen

Damit auch wirklich der ganze Raum gereinigt und gekühlt werden kann, verfügt der Luftreiniger über eine Drehbewegung von 350 Grad. Hierbei kommt ebenso die sogenannte Air Multiplier Technologie zum Einsatz. Diese sorgt dafür, dass nicht nur die Luft rund um das Gerät, sondern gleich der ganze Raum gereinigt und die Luft in Bewegung gehalten wird. Mit dem Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact HP7A bist du übrigens nicht nur für den Sommer optimal ausgestattet: Der Luftreiniger verfügt nämlich ebenso über eine Wärmefunktion für den Winter. So kann die Lufttemperatur von 1 bis 37 Grad eingestellt werden. Während die niedrigen Temperaturen für eine frische Brise sorgen, heizen dir die hohen Stufen im Winter ordentlich ein.

Mit Sensoren & Algorithmus: So funktioniert das effiziente Filtersystem

Doch nicht nur der Hitze, auch Verschmutzungen in der Luft wird mit dem Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact HP7A der Kampf angesagt. Das Gerät filtert über ein hocheffizientes HEPA-13 Filtersystem nämlich Gase, Schadstoffe und Gerüche aus der Luft. Ganze 99,95 Prozent der 0,1 Mikron kleinen Partikel sollen so aus der Luft gereinigt werden können. Dabei kommt ein leicht austauschbarer HEPA-13-Filter mit Glasfasern und Aktivkohle zum Einsatz, von dem einer auch direkt im Lieferumfang enthalten ist. Neue Filter können bei Bedarf direkt bei Dyson nachbestellt werden.

Doch wie funktioniert das Ganze überhaupt? Für eine optimale Filterung analysiert das Gerät über die integrierten Sensoren kontinuierlich die Luftqualität im Raum. Anschließend werden mittels eines Algorithmus Schadstoffe auf molekularer Ebene erkannt und gefiltert. Zusätzlich kannst du dir auf dem LCD-Display stets alle Berichte zur Luftqualität anzeigen lassen. Apropos LCD-Display: Hier gibt’s darüber hinaus auch noch weitere wichtige Informationen, wie eine Benachrichtigung zur verbleibenden Filterlebensdauer.

Einfach & unkompliziert: Filterwechsel geht leicht von der Hand

Bis zum 6. Juli stehen für den Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact HP7A Luftreiniger dank des 200-Euro-Rabatts nur noch 499 Euro auf der Rechnung. Wer Interesse hat, aber noch nicht hundertprozentig überzeugt ist, kann trotzdem bedenkenlos zuschlagen. Dyson gewährt nämlich eine Geld-zurück-Garantie von 30 Tagen. So kannst du dich von der verbesserten Luftqualität und mehr Raumfrische im Sommer selbst überzeugen.

→ Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact HP7A Luftreiniger für 499 Euro

Alternative für 333 Euro: Auch dieses Gerät hilft gegen die Hitze

Wer hingegen nicht ganz so viel ausgeben möchte und bereit ist auf ein paar Features wie die Wärmefunktion für den Winter zu verzichten, sollte einen Blick auf den Dyson Pure Cool TP00 Luftreiniger werfen. Denn auch hier gibt’s aktuell eine tolle Rabatt-Aktion mit immerhin 66 Euro Preisnachlass. Bis zum 16. Juli kommst du so bereits für 333 Euro an den Turmventilator mit Luftreiniger.

Das Gerät eignet sich perfekt zur Abkühlung im Sommer und verfügt dafür über gleich zehn unterschiedliche Temperatur-Einstellungen. Dabei dreht sich der Luftreiniger um bis zu 70 Grad, um die frische und gereinigte Luft im ganzen Raum zu verteilen. Hier kommt ebenfalls die Air Multiplier Technologie zum Einsatz, um auch weit entfernte Schadstoffe aus dem Raum zu filtern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ventilatoren gibt es hierbei weder rotierende Flügel noch störende Gitter, an denen sich gerne mal Staub absetzt. Bei der Filterung wird auf einen HEPA-13-Filter mit Glasfasern gesetzt. Starke 99,95 Prozent aller Schadstoffpartikel sollen so aus der Luft gefiltert werden. Zu den weiteren Vorteilen zählt neben einem Sleep-Timer auch hier ein Nachtmodus für einen angenehmen Schlaf.

→ Dyson Pure Cool TP00 Turmventilator mit Luftreiniger für 333 Euro