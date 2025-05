Toyota bZ4X Touring: Jetzt kommt der SUV-Kombi

Denn am Heck das Toyota bZ4X Touring ist ein deutlich größerer Laderaum nutzbar. Gegenüber dem Standard-Modell des SUV wächst die Touring-Ausführung in der Länge um 140 mm auf 4,83 Meter und in der Höhe um 20 mm auf 1,67 Meter. Dadurch erhöht sich das Laderaumvolumen um mehr als ein Drittel bzw. um 148 Liter auf 600 Liter. Noch mehr Platz gibt es, wenn die Rücksitzbank umgeklappt wird. Allerdings verrät Toyota noch nicht, wie viel Laderaumvolumen dann tatsächlich zur Verfügung steht. Rein äußerlich spendiert der japanische Hersteller dem Auto einen robusteren Look, der unterstreichen soll, dass sich der Pkw auch für so manches Abenteuer in der freien Natur gut eignet. Dazu tragen unter anderem mattschwarze Radhäuser und eine Dachreling bei.

Toyota bZ4X Touring: Verlängertes SUV-Modell

Angeboten wird der Toyota bZ4X Touring einerseits mit Frontantrieb, aber auch eine Allrad-Variante steht demnächst zum Kauf bereit. Bei beiden Ausführungen ist eine Batterie mit einer Bruttokapazität von knapp 75 kWh verbaut, die serienmäßig an einer Wallbox oder einer Normalladesäule mit 11 kW aufladbar ist. Ausstattungsabhängig können aber auch 22 kW möglich sein, was im Alltag ein echter Mehrwert ist. Und an einer Schnellladesäule wird neue Energie mit bis zu 150 kW gezogen. Die maximal mögliche WLTP-Reichweite gibt Toyota mit bis zu 560 Kilometern an. Auf der Autobahn dürften im Sommer 400 bis 450 Kilometer einem realistischen Wert entsprechen. Eine Vorkonditionierung der Batterie ist automatisch oder manuell möglich.

Muskulöse Proportionen in der Heckansicht des Toyota bZ4X Touring. Moderne Frontpartie am Toyota bZ4X Touring in der statischen Premiere.

Zu der Leistung des neuen SUV-Kombis gibt es noch keine finalen Werte. Toyota strebt nach eigenen Angaben an, den bZ4X Touring in der Fronttrieb-Variante mit 165 kW (224 PS) auszustatten. Wer sich für das Allradmodell entscheidet, soll bis zu 280 kW (380 PS) abrufen können. Einen Anhänger zu ziehen ist möglich, allerdings nur bis zu einer maximalen Anhängelast von 1.500 Kilogramm. Im Innenraum verspricht der Hersteller unter anderem einen horizontal ausgerichteten 14-Zoll-Touchscreen und eine gegenüber dem Standardmodell veränderte Mittelkonsole. Hinter dem Lenkrad ist ein Info-Display zu finden, das dem Fahrer alle wichtigen Informationen anzeigt.

Dass es sich beim Toyota bZ4X Touring um ein Kombi-Modell handelt wird besonders in der Seitenansicht deutlich.

Was kostet der neue SUV-Kombi?

Einen Preis für den Toyota bZ4X Touring gibt es bisher nicht. Das verwundert wenig, denn eine Einführung des neuen E-Autos ist nicht vor Frühjahr 2026 geplant. Nach heutigem Stand der Dinge ist davon auszugehen, dass Toyota sein verlängertes SUV-Modell bei einem Einstiegspreis einsortiert, der zwischen 45.000 und 50.000 Euro liegt. Weitere technische Details sollen kurz vor dem Marktstart verraten werden. Jedoch ist schon jetzt klar, dass es den Toyota bZ4X Touring mit einer umfassenden Batterie-Garantie von zehn Jahren (bis 250.000 Kilometer Laufleistung) zu kaufen geben wird.