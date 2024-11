Black Week bei MediaMarkt: Unsere 5 Highlights der Woche - Mit Sony, Dyson & Co.

Für den Haushalt, den Feierabend oder die Bahnfahrt haben wir einige coole Schnäppchen in der MediaMarkt Black Week gefunden. Noch bis Donnerstag (28. November, 20 Uhr) sicherst du dir Rabatte von bis zu 60 Prozent. Dabei haben wir alle Angebote durch den Preisvergleich gejagt – du kannst dir also sicher sein, dass es unsere Auswahl derzeit nirgendwo sonst im Netz günstiger gibt.

4K-TV, Waschmaschine und Dyson-Akkusauger stark rabattiert

Starten wir mit dem Samsung GU55DU7170U LED-TV. Der 55 Zoll große 4K-Fernseher ist bei MediaMarkt gerade 44 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 444 statt knapp 800 Euro (UVP). Dadurch wird er zu einem echten Schnäppchen. Neben einer gestochen scharfen Auflösung punktet das Gerät außerdem mit einigen Bildverbesserungs-Features wie HDR10+, Mega Contrast und UHD Dimming. Die smarte Oberfläche sorgt zudem dafür, dass du Netflix und andere Streaming-Apps direkt auf dem TV installieren kannst – ein separates Gerät benötigst du nicht.

Bist du auf der Suche nach einer neuen Waschmaschine, lohnt sich gerade ebenso ein Blick auf das Modell „L6FBF56490 Serie 6000 ProSense” von AEG. Die Waschmaschine bietet Platz für bis zu neun Kilogramm und ist so auch für größere Familien gut geeignet. Du kannst aber auch kleinere Mengen problemlos damit waschen, da sich Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch je nach Inhalt anpassen. Im Black Week Angebot bei MediaMarkt kostet die Marken-Waschmaschine nur noch 399 statt 819 Euro (UVP).

Eine weitere große Hilfe für den Haushalt kommt von Dyson. Denn auch der Dyson V11 Extra (2024) Akkusauger ist gerade stark reduziert. 38 Prozent Rabatt kommen bei dem beliebten Hersteller nicht häufig vor, sorgen aber dafür, dass nur noch 369 statt 599 Euro (UVP) auf der Rechnung stehen. Der kabellose Stielsauger punktet mit einer hohen Laufzeit von bis zu 60 Minuten sowie einer hohen Saugkraft, top Filterung und praktischem Zubehör.

Top Sony-Kopfhörer und Lenovo Tablet zum Bestpreis bei MediaMarkt

Heißer Tipp: Wenn du dir richtig gute Kopfhörer zulegen möchtest, solltest du außerdem das Angebot zu den Sony WH-1000XM4 Over-Ear-Kopfhörern nicht verpassen. Dabei handelt es sich zwar um das Vorgängermodell, das macht es aber nicht unbedingt schlechter. Warum die Kopfhörer in einigen Punkten sogar die bessere Wahl sind, als das neueste Modell erklären wir in diesem Artikel. Die WH-1000XM4 bieten jedenfalls einen erstklassigen Klang, top Noise Cancelling und einen hohen Komfort. Für einen leichteren Transport lassen sie sich zudem kompakt zusammenfalten. MediaMarkt streicht gerade die Hälfte des Preises und will nur noch 189 statt einst 379 Euro dafür haben.

Suchst du hingegen nach einem schicken Alltags-Tablet zum Streamen, Recherchieren, Mails schreiben oder kleine Games? Dann schau dir mal das Lenovo Tab M10 (3. Generation) an. Das gibt’s dank 33 Prozent Rabatt nämlich schon für 99 Euro. Es punktet mit einem 10,1-Zoll-Display, einer Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden sowie 64 GB internem Speicherplatz.

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.