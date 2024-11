Black Week: Diese Smart Home Deals lohnen sich jetzt

Smart Home Gadgets können nicht nur für mehr Komfort zu Hause sorgen, sie können auch die Sicherheit erhöhen oder Energie und damit auch gleichzeitig Geld sparen. Der Hersteller Aqara hat in der Woche vor Black Friday bereits einige gute Angebote parat, die wir uns in diesem Artikel einmal genauer anschauen.

Smart heizen schon für unter 35 Euro

Smarte Heizkörperthermostate sorgen dafür, dass du deine Heizung zum Beispiel bequem per Smartphone oder Sprachsteuerung einstellen kannst. Das smarte Heizkörperthermostat E1 von Aqara lässt sich leicht mit den meisten Heizungsventilen verbinden und ist schnell eingerichtet. Es unterstützt den neuen Matter-Standard und lässt sich mit bekannten Plattformen wie Alexa, Apple Home oder Google Home steuern. Mit dem Einsatz des Thermostats kannst du einiges an Energie einsparen, da die Heizung etwa bei Bedarf automatisch nachts heruntergefahren wird. Außerdem lassen sich weitere Zeiten einstellen, zu denen die Heizung von selbst ausgeht – etwa, wenn du zur Arbeit gehst.

Heizkörperthermostat E1 von Aqara

Wichtig: Für die Nutzung benötigst du einen Zigbee Hub von Aqara, mit dem du alle kompatiblen Geräte verknüpfst. Das Heizkörperthermostat ist gerade 24 Prozent reduziert und kostet so nur noch 34,99 Euro. Aqara bietet verschiedene Hubs während der Black Week deutlich günstiger an, inklusive der neusten Version – das Hub M3 – welches es mit 23 Prozent Rabatt für 99,99 Euro zu kaufen gibt.

Aqara Video-Türklingel, Smart Lock und mehr Smart Home Deals

Ebenfalls lohnenswert ist die smarte Video-Türklingel G4 von Aqara. Die ist jetzt 34 Prozent reduziert und kostet so nur noch 78,79 Euro. Die verbaute Kamera kann den Bereich vor der Haustür 24/7 überwachen und FHD-Videos aufzeichnen oder in Echtzeit auf dein Smartphone übertragen. Du kannst darüber hinaus auch per Lautsprecher mit deinen Gästen kommunizieren und so etwa dem Paketzusteller Anweisungen geben. Cool ist weiterhin: Die Video-Türklingel kann sich mithilfe einer KI-basierten Gesichtserkennung Gesichter deiner Familienmitglieder und Freunde merken und so Fehlalarme verhindern.

Aqara Smart Lock U200

Zusätzlich kann sich für viele das Aqara Smart Lock U200 lohnen. Mit dem smarten Türschloss bist du maximal flexibel. Denn statt erst nach dem Haustürschlüssel suchen zu müssen, kannst du die Tür auch mit deinem iPhone oder deiner AppleWatch via NFC, bekannt als Home Key entsperren. Das U200 ist sogar das einzige smarte Türschloss auf dem deutschen Markt, welches ein solches Feature derzeit unterstützt. Dadurch eignet es sich ideal für alle Apple-Nutzer. Auch für Android-User ist das Entsperren via Fingerabdruck beziehungsweise einen PIN-Code ein Kinderspiel. Der Vorteil einer PIN: Du kannst auch temporäre Codes festlegen, um etwa nur Gäste kurzfristig ins Haus zu lassen. Außerdem lässt sich die Tür auch aus der Ferne per Apps öffnen oder schließen – egal, ob über Aqaras eigene App, Alexa, Apple Home, Google Home oder Samsung SmartThings. Im Black Week Deal kostet das smarte Türschloss 170,99 Euro und ist somit 33 Prozent rabattiert.

Weiterhin lohnt sich auch ein Blick auf diese Aqara Angebote bei Amazon: