Aldi verkauft absolutes Must-have-Gadget für unter 20 Euro!

Bei dem Deal geht es um einen Smart Tag von Rollei. Der kleine Tracker ist eine günstige Alternative zu Apples AirTag und hilft dir dabei, Schlüssel, Portemonnaie, Rucksack und andere Gegenstände wiederzufinden. Aldi reduziert das hilfreiche Gadget gerade um 50 Prozent, wodurch du nur noch 19,99 Euro dafür zahlen musst. Was es kann, erklären wir dir im Folgenden.

Dafür ist ein Smart Tag gut

Den Smart Tag kannst du an einem Gegenstand deiner Wahl befestigen und so verlegst oder verlierst diesen nie wieder. Per Bluetooth oder „Wo ist?“-Netzwerk aus Millionen von Apple-Geräten findest du den jeweiligen Gegenstand problemlos. Der kleine Tracker ist mit einem Lautsprecher ausgestattet, über den du per App einen Signalton abspielen kannst. So musst du Schlüssel oder Geldbörse in der Wohnung nicht mehr lang suchen.

Rollei Smart Tag – so sieht es aus

Aber sogar weltweit kannst du Objekte, die mit dem Smart Tag verbunden sind, aufspüren. Denn alle iPhones und iPads auf dem Globus können anonyme Standortinformationen an den Smart Tag senden. Dadurch findest du sogar hunderte Kilometer weit entfernte Gegenstände wieder. Somit sicherst du Tasche und Co. auch gegen Diebstahl ab, da du sie einfach mit der „Wo ist?“-App deines Apple-Geräts wiederfinden kannst.

Ein weiteres Szenario: Du legst den Smart Tag in dein Auto und stellst es in der Stadt ab. Findest du deinen Wagen später nicht wieder, kannst du den genauen Standort in der App herausfinden. Auch am Halsband deines Haustiers lässt sich ein Smart Tag gut befestigen. So findest du deinen Vierbeiner schnell wieder, falls er oder sie einmal davonlaufen sollte.

50 Prozent Rabatt bei Aldi: So gut ist der Preis

Du merkst: Die Anwendungsfälle sind groß. Und der Preis ist dafür bei Aldi gerade erstaunlich klein. Nur 19,99 Euro (+ Versandkosten) zahlst du dank 50 Prozent Rabatt für den Rollei Smart Tag. Und das ist ein richtig guter Preis, wie ein Blick auf den Preisvergleich bestätigt. Günstiger ist derzeit nämlich kein anderer Anbieter. Möchtest du gleich zwei Smart Tags dein Eigen nennen, lohnt sich auch ein Blick auf diesen Doppelpack von Maginon. Dieser ist bei Aldi nämlich ebenfalls 50 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 24,99 Euro (+ Versandkosten).