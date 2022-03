Aldi: Zwei Smartphones zu Top-Preisen im Angebot

Es ist keine Seltenheit, dass du bei Aldi ein Smartphone für unter 100 Euro kaufen kannst. Allerdings sind die Handys immer nur als Aktionsware zu haben, also nur für einen kurzen Zeitraum. Jetzt ist es mal wieder so weit: Bei Aldi Nord tritt in Kürze das Motorola Moto e20 ins Rampenlicht. Ab Donnerstag, 31. März, wird es vorübergehend zum Sonderpreis angeboten. Es ist Teil der neuen Hardwarewoche, die unter anderem auch sieben aktuelle Computer beinhaltet.

Motorola Moto e20 – Einsteiger-Handy zum Top-Preis bei Aldi Nord

Bevor du dich zu früh freust, die vielleicht wichtigste Botschaft vorab: Das Motorola Moto e20 ist ein Mobiltelefon ohne nennenswerte Highlights. Die Ausstattung basiert auf absolutem Einsteigerniveau: wasserabweisendes Kunststoff-Gehäuse (IP52), Unisoc T606 Prozessor, 2 GB RAM und 32 GB Speicherplatz sprechen in diesem Zusammenhang eine recht deutliche Sprache. Immerhin ist der interne Speicher aber per MicroSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar.

Das 6,5 Zoll (ca. 17 Zentimeter) große IPS-LCD-Display bietet im 20:9-Format eine HD+-Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln. Hier kannst du alle Fotos und Videos ansehen, die du mit der rückseitigen Dual-Kamera aufnimmst. Die Auflösung der Hauptkamera liegt allerdings bei nur 13 Megapixeln. Dazu gesellt sich ein Tiefenschärfe-Sensor mit einer Auflösung von 2 Megapixeln. Vorne kannst du eine 5-Megapixel-Kamera für Selfies und Videochats nutzen.

Der integrierte 4.000 mAh große Akku lässt sich über ein USB-C-Kabel (USB 2.0) mit neuer Energie versorgen – maximal mit 10 Watt. Bluetooth steht in Version 5.0 zur Verfügung, WLAN ist nur im 2,4 GHz-Bereich nutzbar und auf NFC für mobiles Bezahlen musst du beim Motorola Moto E20 sogar komplett verzichten. Mobilfunkverbindungen sind maximal über LTE möglich, 5G wird nicht unterstützt. Und als Betriebssystem ist Android 11 Go installiert.

Motorola Moto e20 Software Android 11 Go Edition Prozessor Unisoc T606 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160×3120 (13,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP52 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 184 g Farbe Grau, Blau Einführungspreis 109 € Marktstart Oktober 2021

Was kostet das Motorola Moto e20?

Als das Einsteiger-Smartphone Motorola Moto e20 im Oktober vergangenen Jahres in den Handel kam, lag der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) noch bei 109 Euro. Inzwischen wurde er auf 99 Euro gesenkt und zu diesem Preis ist das Handy auch im Onlineshop des Herstellers zu haben. Aldi Nord geht noch einen Schritt weiter und bietet das Smartphone ab Donnerstag für 89,99 Euro an – 10 Euro Startguthaben für den Prepaidtarif von Aldi Talk inklusive.

Und damit bietet Aldi Nord einen absoluten Top-Preis an. Denn für unter 90 Euro ist das Motorola-Smartphone schon lange nicht mehr erhältlich gewesen. Aktuell musst du mindestens 97 Euro auf den Tisch legen, um das Motorola Moto E20 kaufen zu können. Und in vielen Webshops werden sogar 100 Euro und mehr fällig, wenn du berücksichtigst, dass du auch noch Geld für die Versandkosten einkalkulieren musst.

Handy-Schnäppchen bei Aldi: das Beafon SL645.

Zweites Handy-Angebot bei Aldi Nord: Seniorenhandy für unter 40 Euro

Außerdem ab Donnerstag neu im Angebot bei Aldi Nord: ein Großtasten-Klapphandy für Senioren. Das Beafon SL645 ist anders als typische Smartphones der Gegenwart nicht mit einem Touchscreen ausgestattet. Stattdessen erfolgt die Bedienung über die physische Tastatur unter dem Bildschirm.

Auf der Innenseite ist ein 2,8 Zoll (ca. 7 Zentimeter) großes Display zu finden, eingehende Anrufe und Nachrichten signalisiert das Handy auf einem 1,8 Zoll (ca. 5 Zentimeter) großen Bildschirm auf der Außenseite. An Extras bietet das Beafon SL645 unter anderem eine 3-Megapixel-Kamera für Schnappschüsse und eine frei programmierbare SOS-Taste für Notfälle. Auch ein Radio, ein Kalender und eine Taschenlampe sind Teil der Ausstattung.

Der Fokus bei diesem Handy liegt aber klar auf einer einfachen Bedienung. Nicht nur mit Blick auf die Tasten mit extragroßen beleuchteten Tasten, sondern auch hinsichtlich der Menüführung. Bei eingehenden Anrufen werden auch Fotos des Anrufenden angezeigt, sofern dem entsprechenden Kontakt im Adressbuch zuvor ein Foto zugewiesen wurde.

Was kostet das Beafon SL645?

Der Preis für das Senioren-Telefon liegt bei Aldi Nord ab Donnerstag bei 39,99 Euro. Das ist die Hälfte dessen, was der Hersteller als Verkaufspreis empfiehlt. Abseits von eBay ist das Handy aktuell zu Preisen ab 59 Euro zuzüglich Versandkosten zu haben. Bei Aldi ist als besonderes Extra noch eine SIM-Karte für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben inklusive.

