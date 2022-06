Aldi Schnäppchen: Trekking E-Bike zum Kracherpreis

Blauer Himmel, Sonnenschein und wärmende Temperaturen. Es kann kein schöneres Wetter geben, um mit dem E-Bike eine entspannte Radtour zu unternehmen. Und genau deswegen schickt Aldi jetzt ein neues Schnäppchen in den Handel. Im Onlineshop des größten deutschen Lebensmitteldiscounters kannst du das Alu-Trekking-E-Bike (28 Zoll) von Prophete kaufen. Wir zeigen dir, ob sich das Angebot wirklich lohnt. Außerdem geben wir einen Ausblick auf drei weitere E-Bike-Angebote, die am kommenden Donnerstag starten.

Trekking E-Bike von Aldi bietet zahlreiche Extras

Doch zunächst zum attraktiven Trekking-Modell: Zu haben ist das Fahrrad zum einen in der Herren-Variante, aber auch in einer Ausführung für Damen. Der Rahmen des Herren-Modells ist 52 Zentimeter hoch, jener des Damen-Rades nur 50 Zentimeter. Ansonsten ist die technische Ausstattung der beiden Räder aber identisch. So kommt bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h ein 250 Watt starker Hinterradmotor von Blaupunkt zum Einsatz. Der Akku bietet eine Kapazität von 461 Wh (12,8 Ah, 36 V) und lässt sich je nach Fahrweise bis zu 120 Kilometer für die Trittunterstützung nutzen. Sie ist über ein LC-Display am Lenker in fünf Stufen einstellbar. Hinzu kommt hinsichtlich des Fahrkomforts eine 8-Gang-Kettenschaltung.

Für die Sicherheit in der Dämmerung und bei Dunkelheit sorgt ein LED-Scheinwerfer vorne und ein LED-Gepäckträgerlicht, das sogar mit einer Bremslichtfunktion ausgestattet ist. Stark: Es kommen nicht nur mechanische Scheibenbremsen zum Einsatz, sondern sogar hydraulische. Und am Vorderrad ist eine einstellbare Federgabel zu finden, um während der Fahrt etwaige Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen. Damit du das rund 25 Kilogramm schwere Trekking-E-Bike auch komfortabel schieben kannst, ist bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h zudem eine Schiebehilfe nutzbar.

So sieht das Prophete Alu-Trekking-E-Bike für Damen aus.

In Summe bietet das neue Aldi E-Bike insbesondere für Einsteiger eine richtig gute Ausstattung zu einem fairen Preis. Über den Aldi Onlineshop kannst du das Rad ab sofort mit drei Jahren Garantie für 1.199 Euro kaufen. Damit unterbietet Aldi den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) des Herstellers um 200 Euro. Ein gutes Angebot? Absolut! Vergleichbar ausgestattete Räder starten in anderen Webshops aktuell zu ähnlichen Preisen.

Weitere E-Bike-Angebote im Onlineshop von Aldi

Neben dem Trekking E-Bike von Prophete hält der Onlineshop von Aldi noch drei weitere E-Bikes zum Sonderpreis bereit – mit Verkaufsstart am kommenden Donnerstag, 9. Juni. Neben zwei Klapp-E-Bikes von Jeep auch ein elektrifiziertes Lastenrad von Prophete.

Prophete Cargo Plus E-Bike 26 Zoll

Für alle, die aktuell auf der Suche nach einem Lastenrad sind, bietet Aldi das Cargo Plus E-Bike von Prophete an. Es ist mit einem 48 Zoll hohen Alu-Rahmen ausgestattet, für einen schnellen Stand sollen hydraulische Scheibenbremsen sorgen. Ein solch hochwertiges Bremssystem ist gerade bei einem beladenen Lastenrad aufgrund des Gewichts von hoher Bedeutung.

AEG Mittelmotor (250 Watt)

Schiebehilfe vorhanden

Akku mit 576 Wh (16 Ah, 36 V)

Kettenschaltung (8 Gänge)

Transportbox inkl. Wetterschutz und integriertem Gurt

maximale Reichweite ca. 100 Kilometer (abhängig von Fahrweise)

Auch ein elektrifiziertes Lastenrad ist bei Aldi zu bekommen.

Der Preis: 3.699 Euro statt knapp 4.150 Euro UVP. In anderen Webshops konnten wir das Fahrrad zum Transport von Waren unterschiedlichster Art im besten Fall für rund 3.800 Euro finden.

Jeep E-Bike Fold FR6020

Oder soll es lieber ein E-Bike sein, das du zusammengeklappt auch kostenlos in vielen öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen darfst? Dann könntest du dich für das mit Scheibenbremsen ausgestattete Jeep E-Bike Fold FR6020 entscheiden. Bei der Fertigung wurde nicht nur darauf geachtet, dass das Rad möglichst kompakt ausfällt, sondern auch leicht. Dank Magnesium-Rahmen wiegt es nur rund 20 Kilogramm.

Xiongda Heckmotor (250 Watt)

Akku mit 230 Wh (6,4 Ah, 36 V)

Kettenschaltung (7 Gänge)

Federgabel

maximale Reichweite ca. 50 Kilometer (abhängig von Fahrweise)

Alternativ ist bei Aldi auch ein Klapp-E-Bike von Jeep erhältlich.

Den unverbindlichen Verkaufspreis in Höhe von 2.099 Euro reduziert Aldi auf 1.499 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 28 Prozent. In anderen Webshops werden aktuell mindestens 1.699 Euro verlangt.

Jeep E-Bike Fold Fat FR 7020

Ein echter Blickfang ist wiederum das Jeep E-Bike Fold Fat FR 7020. Und das liegt primär an den extrem breiten Reifen. Zusammenklappen kannst du auch dieses Fahrrad. Ideal, um es nicht nur in Bussen und Bahnen zu transportieren, sondern zum Beispiel auch in einem Kofferraum eines Autos. Scheibenbremsen sind auch hier verbaut.

Oder soll es lieber ein Klapp-E-Bike mit extrem dicken Reifen sein?

Xiongda Heckmotor (250 Watt)

Akku mit 360 Wh (10 Ah, 36 V)

Kettenschaltung (7 Gänge)

Federgabel

maximale Reichweite ca. 110 Kilometer (abhängig von Fahrweise)

Für dieses E-Bike lässt der Discounter den Preis nach eigenen Angaben um 29 Prozent fallen. Denn statt 2.399 Euro werden bei Aldi nur 1.699 Euro fällig. Und auch das ist richtig preiswert. Denn in anderen Onlineshops kostet das Rad mit seinen wuchtigen Reifen aktuell mindestens 1.849 Euro.

