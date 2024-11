Aldi: Riesiger 4K-UHD-Fernseher zum Kracherpreis im Angebot

Immer wieder überrascht der Lebensmittel-Discounter Aldi mit attraktiven Fernseher-Deals, die im Preisvergleich echte Top-Angebote sind. In der gleichen Kategorie kann man das Toshiba Smart-TV 65UV3463DA einordnen, das Aldi in seinem Onlineshop ab sofort zum Kracherpreis anbietet. Es bietet nicht nur eine 4K-UHD-Auflösung, sondern auch einen extra-großen Bildschirm auf Basis von Direct Back Light-Technologie (DLED). Er ist nämlich 65 Zoll (ca. 165 cm) groß.

Aldi: Großer Toshiba-Fernseher zum Spitzenpreis im Angebot

Auf Basis des Betriebssystems VIDAA OS hast du direkt auf dem Fernseher unter anderem Zugriff auf beliebte Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder auch YouTube. Du kannst das TV-Gerät per Sprachsteuerung aus einer Eigenentwicklung bedienen (VIDAA Voice) und dich auch auf Kompatibilität mit Amazons Sprachsteuerung Alexa sowie dem Google Assistant freuen. Und natürlich dürfen auch Technologien zur TV-Bildoptimierung nicht fehlen. Unter anderem sind Dolby Vision HDR für einen verbesserten Farbkontrast, Tru-Resolution und Tru-Micro-Dimming an Bord.

Toshiba Smart TV 65UV3463DA

Mit dem Internet kannst du den Toshiba-Fernseher über ein LAN-Kabel oder per WLAN verbinden. Auf der Rückseite sind unter anderem drei HDMI-Ports und zwei USB-Anschlüsse zu finden. Dazu gesellen sich Lautsprecher von Onkyo mit 20 Watt RMS und ein spezieller Gamingmode, der die Lebendigkeit von Spielgrafiken verbessert. Zu den weiteren Extras gehören ein integrierter Mediaplayer, Kindersicherung und, na klar, auch ein Triple-HD-Tuner für den TV-Empfang über Zimmerantenne, Satellit oder Kabelanschluss. Den Stromverbrauch gibt Toshiba pro 1.000 Nutzungsstunden mit 85 kWh (SDR) respektive 145 kWh (HDR) an.

Was kostet der 65-Zoll-Fernseher?

Und der Preis? Der liegt üblicherweise bei knapp 700 Euro. So hoch fällt zumindest laut Angaben von Aldi der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) aus. Davon zieht der Lebensmittel-Discounter jetzt aber 34 Prozent ab und bietet den Flachbildfernseher für nur noch 459 Euro plus 45,90 Euro für die Lieferung per Spedition an. Ein Top-Angebot, denn normalerweise werden inklusive Lieferkosten derzeit in anderen namhaften Onlineshops mindestens knapp 508 Euro fällig, wie ein Preisvergleich zeigt. Bezahlen kannst du übrigens bei Bedarf auch in drei zinsfreien Raten über den Zahlungsdienstleister Klarna.

Black Friday: Keinen Top-Deal verpassen – jetzt Newsletter abonnieren und viel Geld sparen

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt? Oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday. Sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.

Jetzt weiterlesen Aldi startet neuen Service für alle Kunden