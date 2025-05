Amazon verkauft am Donnerstag (22.5.) ein Produkt günstiger, das im Sommer in jede Tasche gehört

Wir schauen uns täglich die neuen Amazon-Angebote des Tages genau an und prüfen, was besonders hervorsticht. Und das ist just heute – am Donnerstag, 22. Mai – ein echt gutes Stichwort.- Wir gehen rein.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

Jetzt schon an den Sommer und besonders heiße Tage denken? Eine mobile Klimaanalage, die einen Raum mit bis zu 33 m² Größe (88m³ Volumen) angenehm kühlt, ist gerade im Angebot. Das Gerät der Firma Comfee kostet nach anklickbarem Coupon-Rabatt nur noch 249 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Und wir bleiben bei Sommer-Ärgernissen: Einer der Top-Seller überhaupt im deutschsprachigen Amazon ist der Insektenstichheiler heat-it. Das kleine Gerät, das Juckreiz und Schmerz durch konzentrierte Wärme behandelt und entzündeten Stichen vorbeugt, ist laut den Angaben im vergangenen Monat mehr als 8.000 Mal verkauft worden. Jetzt nimmt Amazon es – pünktlich zum Start in die Sommersaison – ins Angebot auf. Für 25,39 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Und hier ist etwas für alle, deren ständiger Begleiter ein iPhone ist: Ein MagSafe-fähiges Ladegerät von KLIHD ist bei Amazon gerade für nur 11,99 Euro drin. Durch einen anklickbaren Coupon (15%) drückst du den Preis unter 10 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Und dann hat auch Amazon selbst noch was im Köcher. Und zwar gibt es den Amazon Fire TV Stick 4K Max, also das Flaggschiff-Produkt unter den HDMI-Sticks, mal wieder hübsch reduziert. Aktuell zahlst du 59,99 Euro. Zusätzlich 20 Prozent Rabatt gibt’s, wenn du ein anderes Amazon-Gerät per Trade-In in Zahlung gibst. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen gibt es neue Deals

Na, war etwas für dich dabei? Wir hoffen natürlich ja! Falls nicht: keine Sorge. In unserer Deal-Rubrik von inside digital liefern wir dir weitere spannende Angebote. Klick dich also gerne mal rein.

