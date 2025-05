Lästige Gartenarbeit war gestern So holst du dir diese Mähroboter bei Amazon jetzt richtig günstig

Wenn du keine Lust mehr hast, bei sommerlicher Hitze mit dem Rasenmäher über die Wiese zu fahren, dann ist es höchste Zeit für einen Mähroboter. Die smarten Gartenhelfer übernehmen die Arbeit für dich – leise, effizient und völlig selbstständig. Aktuell bekommst du bei Amazon zwei Mähroboter der Marke Redkey zu besonders günstigen Preisen – inklusive Rabattcodes, mit denen du richtig viel Geld sparst. Warum diese Modelle eine gute Wahl sind, verraten wir dir hier.

Redkey MGC500 & MGC1000 Mähroboter: Zwei starke Helfer für kleine und große Rasenflächen

Bei den beiden reduzierten Modellen handelt es sich um den Redkey MGC500 und den MGC1000. Beide Geräte sind technisch nahezu identisch, unterscheiden sich aber in der Flächenleistung: Der MGC500 eignet sich für Rasenflächen bis zu 500 Quadratmeter, während der MGC1000 sogar Gärten bis 1.000 Quadratmeter zuverlässig mäht – ideal also für größere Wiesen.

Ein großer Vorteil gegenüber vielen günstigen Mährobotern liegt in der hochpräzisen C-TOF-Navigationstechnologie. Während Billigmodelle oft wahllos und ineffizient durch den Garten fahren, arbeiten die Redkey-Geräte mit systematischer Routenführung. Das spart Zeit und Energie, da keine Flächen doppelt oder unregelmäßig gemäht werden. Und wenn der Akku mal zur Neige geht, fährt der Roboter automatisch zurück zur Ladestation – und setzt nach dem Aufladen genau an der Stelle fort, an der er aufgehört hat.

Anpassbar und wetterfest: Diese Features überzeugen

Beide Modelle bieten dir eine individuell einstellbare Schnitthöhe von 3 bis 7 cm, die du bequem per App an deine Wünsche anpassen kannst. Mit einer Schnittbreite von 20 cm erledigen die Roboter zudem ihren Job schnell und gründlich. Auch mit hügeligen Gärten haben sie kein Problem, denn sie bewältigen problemlos Steigungen von bis zu 45 Grad – ein Feature, das in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit ist.

Dank der IPX6-Zertifizierung sind die Mähroboter außerdem wetterfest und überstehen auch einen Regenschauer ohne Probleme. Und das Beste: Nach dem Mähen kannst du sie einfach mit dem Gartenschlauch abspülen – so ist die Reinigung genauso entspannt wie die Gartenarbeit.

So sparst du richtig bei deiner Bestellung

Der Redkey MGC500 ist mit unserem Rabattcode für nur 454,09 Euro erhältlich – ein echtes Schnäppchen für einen Mähroboter dieser Klasse. Einfach den Code „BWBLF3UG“ bei der Bestellung auf Amazon eingeben und der Preis reduziert sich automatisch. Wenn dein Garten größer ist, greifst du besser zum Redkey MGC1000. Auch hier haben wir einen Code für dich: Gib „BWBLF3UG“ bei der Bestellung ein und du zahlst nur noch 541,45 Euro – ebenfalls ein Top-Preis für ein Modell mit dieser Reichweite und top Features.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.