Aldi: Neue E-Bike-Angebote zum Wochenstart

Neben einem E-Mountainbike von Prophete ist im Onlineshop von Aldi auch ein des gleichen Herstellers erhältlich. Maximal noch bis zum 9. Oktober, jedoch auch nur solange der Vorrat an vorbestellter Ware reicht. Aber lohnen sich die beiden neuen Deals überhaupt? Wir haben es uns genauer angesehen.

City E-Bike bei Aldi kaufen

Beginnen wir mit dem . Es ist mit einer 28-Zoll-Bereifung und einem tiefen Alu-Wave-Rahmen ausgestattet, um ein bequemes Auf- und Absteigen zu ermöglichen. Bezüglich der Sicherheit wichtig: In der Produktbeschreibung erwähnt Aldi keine Rücktrittbremse. Sehr wohl aber hydraulische Felgenbremsen. Das ist streng genommen kritisch zu sehen, denn moderne(re) Scheibenbremsen bieten einen schnelleren Halt, was gerade bei E-Bikes und den damit theoretisch zu erreichenden höheren Geschwindigkeiten wichtig ist. Wiederum positiv zu bewerten: die ab Werk montierte Beleuchtung. Vorne kommt ein 70 Lux LED-Scheinwerfer zum Einsatz, hinten ein LED-Gepäckträger-Rücklicht.

Mittelmotor (250 Watt, 36 V, 5 Leistungsstufen)

Sideclick-Akku (461 Wh, 12,8 Ah, 36 V)

Shimano 7-Gang-Nabenschaltung

Schiebehilfe bis 6 km/h vorhanden

Federgabel am Vorderrad

maximale Reichweite: 140 Kilometer

maximal zulässiges Gesamtgewicht 140 Kilogramm

3 Jahre Garantie (2 Jahre Garantie auf Akku, 10 Jahre Garantie auf Rahmen)

Neu bei Aldi erhältlich: das Prophete City E-Bike.

Normalerweise würde das City-E-Bike von Prophete 1.499,99 Euro (unverbindlicher Verkaufspreis / UVP) kosten. Aldi bietet das Rad aber zu einem Preis von 1.299 Euro an, was immerhin 13 Prozent Rabatt entspricht. Zusätzliche Versandkosten fallen nicht an. Überzeugend ist dieser Preis aber trotzdem nicht so recht. Denn vergleichbar ausgestattete E-Bikes bekommst du im Online-Fachhandel schon ab knapp 835 Euro. Aber: Bei Prophete ist bei Bedarf nach Terminvereinbarung eine Vor-Ort-Reparatur bei dir zu Hause möglich. Das kann im Fall der Fälle viel Wert sein.

Alternative: E-Mountainbike Graveler

Wenn du häufiger im Gelände unterwegs sein möchtest, bietet sich alternativ das E-Mountainbike Graveler an. Besonders sind hier nicht nur die besonders großen Reifen (29 Zoll), sondern auch der kraftvolle Hinterradmotor (40 Nm). Für Sicherheit sorgen hydraulische Scheibenbremsen, sicherer Stand bei einer Pause ist über einen Hinterradständer garantiert.

Hinterradmotor (250 Watt, 36 V)

Downtube-Akku (374 Wh, 10,4 Ah, 36 V)

8-Gang-Kettenschaltung

Schiebehilfe bis 6 km/h vorhanden

Federgabel am Vorderrad

maximale Reichweite: 100 Kilometer

maximal zulässiges Gesamtgewicht 150 Kilogramm

3 Jahre Garantie

Ein Schnäppchen: das E-MTB Graveler von Prophete bei Aldi.

Statt 1.499,95 Euro (UVP) kostet das E-MTB Graveler bei Aldi nur 999 Euro – ohne zusätzliche Versandkosten. Und dieses Angebot kann sich im Marktvergleich mehr als sehen lassen. Denn vergleichbar ausgestattete E-Mountainbikes kosten im Online-Fachhandel derzeit mindestens 1.299 Euro.

