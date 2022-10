Aldi: Fernseher und Smartphones als Top-Schnäppchen

Wenn bei Aldi eine neue Multimediawoche startet, ist das gleichbedeutend mit einer fast unzähligen Zahl an Schnäppchen-Angeboten. In Bezug auf die aktuellen Deals heißt das, dass du nicht nur einige Top-Notebooks zu Spitzenpreisen kaufen, sondern auch noch von weiteren Hardware-Preiskrachern profitieren kannst. Unter anderem zwei Fernseher und zwei Smartphone-Angebote rücken dabei in den Fokus.

Großer UHD-Fernseher von Medion bei Aldi im Angebot

So kannst du über den Aldi-Onlineshop jetzt den Medion-Fernseher X15811 kaufen. Er bietet einen 58 Zoll großen Bildschirm im 16:9-Format (3.840 x 2.160 Pixel), der dank Dolby Vision eine dynamisch optimierte Bildqualität und dank HDR auch in dunklen Bereichen eine gute Erkennbarkeit bietet. Mehr noch: Auch Micro Dimming, die Möglichkeit über ein externes Speichermedium viele TV-Inhalte aufnehmen zu können (PVR-ready) und ein integrierter Internetbrowser sind Teil der Ausstattung. Die Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant sind ab Werk ebenfalls an Bord.

Integriertes WLAN darf bei einem modernen Fernseher natürlich ebenso wenig fehlen wie ein LAN-Anschluss. Auch zwei USB-Ports und gleich vier HDMI-Schnittstellen sind nutzbar. Gleiches gilt für einen VGA-Port, einen integrierten Mediaplayer und eine CI+ Schnittstelle. Zwei Lautsprecher (je 10 Watt) und eine Kindersicherung runden das breite Angebot an Extras ab. Der Stromverbrauch liegt laut Herstellerangaben bei 70 Watt (SDR) oder 115 Watt (HDR). Das entspricht umgerechnet pro 1.000 Nutzungsstunden 28 Euro ohne oder 46 Euro mit zugeschaltetem HDR – bei einem angenommenen Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh).

Großer Medion-Fernseher für kleines Geld bei Aldi: der Medion Life X15811.

Der Preis für den Heimkino-Fernseher von Medion liegt inklusive drei Jahren Garantie und ohne zusätzliche Versandkosten bei 419 Euro. Das ist ein echter Top-Preis, denn vergleichbar ausgestattete Fernseher sind in anderen Onlineshops derzeit zu Preisen ab rund 445 Euro zu haben. Wenn du also nach einem guten Fernseher für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft suchen solltest, wäre dies eine interessante Möglichkeit, zuzuschlagen.

Alternative: Hisense 4K-UHD-Fernseher (50 Zoll)

Etwas kleiner und auch etwas preiswerter: der Hisense Fernseher 50A7100F. Er bietet ebenfalls eine 4K-UHD-Auflösung, allerdings ist der Bildschirm bei diesem TV-Modell nur 50 Zoll groß. Zudem ist dieser 16:9-Fernseher im Vergleich mit dem oben genannten Medion-Modell nicht in der Lage, über ein externes USB-Speichermedium TV-Inhalte aufzunehmen und es stehen nur drei HDMI-Schnittstellen zur Verfügung. HDR10, HDR10+ und HLG stehen für ein optimiertes Bild aber ebenso bereit wie ein spezieller Gaming-Modus.

Rückseitig sind zwei 8 Watt starke Lautsprecher verbaut. Per Equalizer ist eine individuelle Soundeinstellung möglich. Zur weiteren Ausstattung gehören Bluetooth-Schnittstelle, WLAN, ein integrierter Internetbrowser und Alexa als Sprachassistent. Hinsichtlich der zu erwartenden Stromkosten gibt der Hersteller einen Verbrauch von durchschnittlich 132 kWh pro Jahr an. Das würde bei einem angenommenen Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde einer Summe in Höhe von 52,80 Euro entsprechen.

Diesen Hisense-Fernseher kannst du jetzt zum Schnäppchen-Preis bei Aldi kaufen.

Aldi selbst bietet den Hisense 50A7100F über seinen Onlineshop ab sofort zu einem Preis von 369 Euro an. Das sind 230 Euro weniger als vom Hersteller empfohlen. Ein Schnäppchen also? Auf den ersten Blick nicht. Denn in vielen anderen Webshops musst du nur knapp 350 Euro bezahlen. Dort kommen in der Regel aber noch hohe Versandkosten dazu. Und die kannst du bei Aldi sparen, wodurch sich doch echtes Schnäppchen-Potenzial ergibt.

Discount-Smartphones bei Aldi Nord und Aldi Süd

Mit etwas Glück kannst du bei Aldi Süd und Aldi Nord ab Dienstag zudem noch von attraktiven Smartphone-Schnäppchen profitieren. So kannst du nämlich schon seit Donnerstag bei Aldi Nord das Nokia G10 (32 GB) kaufen – für 115 Euro. Ein echter Kampfpreis. Denn online steht das Smartphone gegenwärtig günstigstenfalls für 129 Euro zur Verfügung. Bei Aldi Süd wiederum ist seit Donnerstag das Samsung Galaxy A03 (64 GB) zu bekommen – für 125 Euro. Und auch das ist ein richtig gutes Angebot. Bei einem Online-Einkauf musst du derzeit mindestens knapp 137 Euro einkalkulieren.

