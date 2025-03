Das von Aldi mit großzügigem Rabatt angebotene Gadget hilft dabei, dass du keine Knöllchen mehr beim Parken sammelst. Es geht nämlich um eine elektronische Parkscheibe. Diese stellt sich nach dem Parken automatisch ein, sodass du sie nie wieder vergessen kannst. Aldi sorgt dabei jetzt für einen echten Preiskracher, immerhin gibt’s sowohl den Doppelpack (mit 65 Prozent Rabatt) als auch eine einzelne Scheibe (mit 60 Prozent Rabatt) deutlich günstiger.

So funktioniert eine elektronische Pakrscheibe

Eine elektronische Parkscheibe ist super simpel anzubringen, erfordert von dir selbst im Anschluss gar keine Mühe mehr und verhindert so, dass du beim Parken Knöllchen sammelst. Kleb das Gadget einfach gut sichtbar in der Innenseite deiner Frontscheibe an, mehr musst du eigentlich nicht machen. Anschließend erfasst die Parkscheibe automatisch deine Ankunftszeit. Dies geschieht über einen Vibrationssensor, der erkennt, wenn du länger als eine Minute stehen bleibst. Dann wird vollautomatisch die Zeit eingestellt, inklusive Aufrunden auf die nächsten 15 oder 30 Minuten.

So sieht die elektronische Parkscheibe aus

Das Wichtigste dabei: Die elektronische Parkscheibe ist durch das Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen und kann daher problemlos verwendet werden. Weitere Extras, wie ein Nachtmodus für eine bessere Sichtbarkeit im Dunkeln sowie ein SOS-Signal für Notfälle, runden das Gesamtpaket ab. Damit das Gadget funktioniert, benötigt es lediglich eine Knopfzellen-Batterie – welche im Lieferumfang aber bereits enthalten ist.

60 Prozent Rabatt und mehr bei Aldi

Wie du siehst: Eine elektronische Parkscheibe kann sich echt lohnen – insbesondere zum aktuellen Aldi-Preis. Wie bereits erwähnt, streicht der Discounter den UVP des Gadgets jetzt gehörig klein. Eine einzelne Scheibe der Marke Rollei ist momentan nämlich 60 Prozent günstiger und kostet so nur noch 19,99 Euro.

Wer direkt zwei elektronische Parkscheiben kaufen möchte – etwa, um Ersatz zu haben oder weil du zwei Autos besitzt – spart sogar ganze 65 Prozent! Auf der Rechnung stehen dadurch nur noch 34,99 Euro – du sparst im Vergleich zum doppelten Einzelkauf also immerhin rund 5 Euro. Zusätzlich berechnet Aldi bei beiden Angeboten allerdings noch einmalige Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro.

