Nie wieder langsames Internet: So bekommst du Glasfaser ab 24,99 Euro – inklusive Amazon-Gutschein!

Ein Glasfaseranschluss bringt dir nicht nur enorme Geschwindigkeiten, sondern auch eine deutlich stabilere Verbindung als herkömmliche Kupferkabel. Vor allem, wenn du regelmäßig mit ruckelnden Videocalls oder langsamen Downloads kämpfst, ist das die ideale Lösung. Die Deutsche Glasfaser bietet dir dabei einen echten FTTH-Anschluss – also Glasfaser bis direkt in deine Wohnung. Das unterscheidet sie deutlich von vielen anderen Anbietern, die häufig noch auf die langsameren Kupferleitungen für die letzten Meter setzen. Warum sich das Angebot von der Deutschen Glasfaser jetzt ganz besonders lohnt, erfährst du hier.

Jetzt Glasfaser sichern und zusätzlich Amazon-Gutschein abstauben

Das Beste: Unabhängig davon, welchen Tarif du aktuell bei der Deutschen Glasfaser buchst – du bekommst gerade bei Abschluss über die Aktionsseite zusätzlich einen Amazon-Gutschein im Wert von 20 Euro geschenkt. Dafür musst du nur deine E-Mail-Adresse auf der Aktionsseite eintragen und den Link in der Bestätigungsmail nutzen, um deinen Glasfaseranschluss zu bestellen. So bekommst du zusätzlich ein kleines Extra obendrauf.

Bei der Deutschen Glasfaser kannst du grundsätzlich aus vier verschiedenen Tarifen wählen – je nachdem, wie viel Geschwindigkeit du brauchst. Der günstigste Tarif, DG basic, bietet dir eine Internet-Flat mit bis zu 100 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload. In den ersten 12 Monaten zahlst du dafür nur 24,99 Euro pro Monat. Ab dem 13. Monat steigt der Preis dann auf monatlich 39,99 Euro. Neukunden bekommen außerdem einen zusätzlichen 10 Euro Bonus, der mit der Rechnung verrechnet wird.

Deutsche Glasfaser – diese Tarifoptionen hast du zur Wahl

Schnelleres Internet für große Haushalte und hohe Ansprüche

Wenn du eine höhere Geschwindigkeit benötigst – zum Beispiel, weil du mit mehreren Personen im Haushalt lebst oder du oft im Homeoffice arbeitest – lohnt sich auch ein Blick auf die anderen Optionen. Beim DG premium 500 bekommst du beispielsweise satte 500 Mbit/s im Download und 250 Mbit/s im Upload. Auch hier zahlst du zunächst nur 24,99 Euro monatlich, bevor der Preis ab dem 13. Monat auf 69,99 Euro steigt. Zusätzlich erhältst du einen 45 Euro Online-Bonus.

Noch schneller geht es mit dem Gigabit-Tarif, der dir satte 1.000 Mbit/s im Download und 500 Mbit/s im Upload bietet – ideal für große Haushalte, professionelle Anwendungen oder datenintensive Streaming- und Gaming-Sessions. Der Preis liegt ebenfalls im ersten Jahr bei 24,99 Euro pro Monat, danach bei monatlich 89,99 Euro. Hier kannst du dir zusätzlich einen 60 Euro Online-Bonus sichern.

Ein besonderer Vorteil dieser beiden Tarife: Sie beinhalten sowohl eine Festnetz-Flat als auch eine Mobilfunk-Flat für Anrufe in alle deutschen Mobilfunknetze. Außerdem bekommst du eine Tarifwechsel-Garantie – solltest du innerhalb der ersten 12 Monate feststellen, dass du doch nicht so viel Geschwindigkeit brauchst, kannst du problemlos auf einen niedrigeren Tarif wechseln (10 Euro Gebühr).

Warum sich Glasfaser langfristig lohnt & Vorteile bei Deutsche Glasfaser

Ein Glasfaseranschluss ist nicht nur eine Investition in deinen aktuellen Surfkomfort, sondern auch in die Zukunft. Die Technologie gilt als besonders zukunftssicher und ist optimal auf immer höhere Datenmengen vorbereitet – egal ob für Streaming, Cloud-Anwendungen oder Smart-Home-Geräte. Für Eigenheimbesitzer ist ein FTTH-Anschluss zudem ein echter Pluspunkt, denn er kann zusätzlich den Wert der Immobilie steigern.

Im Alltag profitierst du direkt: Während du etwa in 4K einen Film streamst, können andere im Haus problemlos Online-Games spielen oder in Videocalls arbeiten – ganz ohne Aussetzer oder Ruckler. Ein echter Unterschied im Vergleich zu herkömmlichen DSL- oder VDSL-Anschlüssen. Weiterhin liegt ein großer Vorteil der Deutschen Glasfaser darin, dass der Anbieter gezielt ländliche und unterversorgte Regionen ausbaut, in denen die Konkurrenz oft gar kein Glasfasernetz bereitstellt. So bekommst du auch außerhalb der Großstadt Zugang zu modernster Internettechnologie – ohne auf hohe Surf-Geschwindigkeit verzichten zu müssen.

Und wie eingangs schon mal erwähnt: Während viele Anbieter auf sogenanntes FTTC setzen, bei dem auf den letzten Metern weiterhin Kupferleitungen verwendet werden, bietet die Deutsche Glasfaser echtes FTTH – also Glasfaser bis direkt in dein Zuhause. Dadurch entstehen keine Geschwindigkeitseinbußen, und du kannst die volle Bandbreite auch wirklich nutzen. Ganz ohne langsameres Kupfer.

Jetzt prüfen: Ist ein FTTH-Anschluss bei dir möglich?

Glasfaseranschlüsse der Deutschen Glasfaser sind zwar vielerorts verfügbar – aktuell aber noch nicht überall. Um herauszufinden, ob auch du bereits in den Genuss eines Glasfaser-Anschlusses kommen kannst, machst du einfach den kostenlosen Verfügbarkeitscheck auf der Webseite der Deutschen Glasfaser. Darüber hinaus bietet die Deutsche Glasfaser übrigens auch gute Angebote in Nachvermarktungsregionen, also Orten, die bereits an das Glasfasernetz angeschlossen wurden. Hier kann sich der Anbieterwechsel somit ebenfalls lohnen.

Wenn du schnelles, stabiles und zukunftssicheres Internet willst – und dabei noch Geld sparen und einen Amazon-Gutschein mitnehmen möchtest – ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für deinen Wechsel zu Glasfaser. Hier holst du dir deinen gratis Amazon-Gutschein.

