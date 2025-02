Lebenslanger Cloudspeicher zum Spitzenpreis: Jetzt über 50 Prozent sparen

Einen Cloudspeicher wie pCloud kannst du dir wie eine riesige Festplatte im Internet vorstellen, auf der du alle deine Dateien speichern kannst. Ein großer Vorteil: Du kannst von überall darauf zugreifen und die Dateien mit Freunden und Verwandten teilen. Außerdem brauchst du keine Angst zu haben, dass deine Daten verloren gehen, wenn zum Beispiel dein Laptop kaputt geht oder er gestohlen wird. Lifetime-Speicher von pCloud mit unterschiedlich viel Platz gibt’s gerade mit bis zu 58 Prozent Rabatt.

Warum pCloud eine clevere Wahl ist

Wenn du persönliche Bilder, vertrauliche Dokumente oder sonstige sensible Daten sicher aufbewahren möchtest, brauchst du einen verlässlichen Cloud-Dienst. pCloud überzeugt in diesem Punkt mit hoher Sicherheit und gutem Datenschutz. Das Schweizer Unternehmen betreibt eigene Rechenzentren in Luxemburg und setzt auf modernste Verschlüsselungstechnologien. Eine 256-bit-AES-Verschlüsselung schützt sämtliche Dateien, während ein TLS/SSL-Kanal zusätzlich für Sicherheit sorgt. Um Datenverluste zu verhindern, werden alle Dateien zudem mehrfach an verschiedenen Standorten gesichert. Und die Verschlüsselung nach dem Zero-Knowledge-Prinzip sorgt weiterhin dafür, dass deine Dateien nur kodiert gespeichert werden – selbst pCloud kann nicht auf deine Daten zugreifen. Außerdem hält sich pCloud vollständig an die DSGVO-Richtlinien.

Der Cloudspeicher-Dienst ist mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel – egal ob Windows, macOS, Android oder iOS. Du hast somit vom Tablet, Smartphone oder Laptop jederzeit Zugriff auf alle deine Daten. Neben Einzelpersonen können auch Familien einen gemeinsamen Speicherplatz nutzen. Und dank der einmaligen Zahlung entfällt das übliche Abo-Modell vieler Konkurrenzanbieter. Über 21 Millionen Nutzer weltweit und mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung sprechen für die Qualität des Services.

Stark reduzierte Cloudspeicher-Angebote rund um den Valentinstag

Anlässlich des Valentinstags kannst du noch bis zum 15. Februar bei mehreren Lifetime-Angeboten für Cloudspeicher sparen. Für welchen lebenslangen Cloud-Zugriff du dich entscheiden solltest, hängt davon ab, wie viele und vor allem welche Dateien du sichern möchtest. Willst du etwa hauptsächlich Dokumente und Urlaubsfotos abspeichern, reichen vermutlich 1 TB aus. Willst du hingegen viele hochauflösende Fotos und 4K-Videos abspeichern oder etwa 3D-Modelle beziehungsweise Animationen sichern, benötigst du wahrscheinlich mehr Speicherplatz. Die verschiedenen Optionen bei pCloud siehst du hier im Überblick: