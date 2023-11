Black Weekend Deal: CyberGhost VPN mit 83 Prozent Rabatt & Geld-zurück-Garantie

Du befindest dich im Ausland und möchtest einen Film streamen, erhältst jedoch keinen Zugriff auf deinen Streaming-Dienst? Oder aber du sitzt im Zug und würdest dich gerne mit dem WLAN verbinden, ohne, dass dein Laptop/Smartphone zu einem offenen Buch für alle weiteren Fahrgäste wird? In beiden Fällen stellt ein sogenanntes virtuelles privates Netzwerk (VPN) die Lösung dar. Das Problem: Vernünftige und vor allem vertrauenswürdige VPN-Dienste sind praktisch allesamt kostenpflichtig. Glücklicherweise hat der VPN-Anbieter CyberGhost aktuell einen überzeugenden Black Friday-Deal zusammengeschnürt. Wer sparen will, muss jedoch schnell sein.

CyberGhost-Bescherung bereits am Black Friday

Normalerweise müssen Verbraucher monatlich 11,99 Euro für das CyberGhost-VPN auf den Tisch legen. Im sechsmonatigen Abonnement gibt es das Tool für 6,99 Euro pro Monat. Doch das war’s dann auch schon. Nicht so im Rahmen der Black Friday-Aktion 2023. Wer aktuell ein zweijähriges Abo (+ vier weitere Monate) abschließt, erhält CyberGhost bereits für 2,03 Euro im Monat. Über einen Zeitraum von 28 Monaten werden nämlich bei Vorab-Zahlung insgesamt lediglich 56,84 Euro fällig. Dafür erhält der Nutzer ein umfangreiches Gesamtpaket. Eines, das CyberGhost für so überzeugend hält, dass es eine uneingeschränkte 45-Tage-Geld-zurück-Garantie mit in den Warenkorb packt. Dies ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum über 19.000 Nutzer CyberGhost VPN auf Trustpilot als exzellent bewertet haben.

Cyberghost VPN im Black Friday Angebot

CyberGhost VPN – Was ist drin?

Grundsätzlich leiten CyberGhost den Internetverkehr über einen von über 9.500 Server in 100 Ländern – davon über 1.300 Server allein in Deutschland. Dadurch wird die IP-Adresse des Endverbrauchers verschleiert und der Datenverkehr verschlüsselt. Oder anders ausgedrückt: Du kannst deine Identität verbergen und deinen Standort frei wählen. Beispielsweise, um Geoblocking zu umgehen und aus dem Urlaub auf deine Streaming-Dienste zugreifen zu können. Ferner sorgt die verwendete 256-Bit AES-Verschlüsselung dafür, dass du sicher in öffentlichen WLAN-Netzwerken surfen kannst. Praktisch auch: Dank CyberGhost ID Guard wirst du automatisch benachrichtigt, sollten deine Anmeldedaten in einer Darknet-Datenbank auftauchen. Und last but not least: Das CyberGhost VPN schützt dich zusätzlich vor aufdringlicher Werbung und Trackern.

Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass CyberGhost eine strikte No-Logs-Politik verfolgt. Diese ist bei einem Sicherheitstool wie einem VPN essenziell. Andernfalls bestünde die Möglichkeit, dass der Internetverkehr protokolliert wird.

Ein Abo, sieben Geräte

Ein CyberGhost-Konto kann zeitgleich auf bis zu sieben Geräten verwendet werden. Dabei werden sämtliche gängigen Betriebssysteme, Geräte und Browser unterstützt – von Windows, über Android und iOS bis hin zu macOS, SmartTVs sowie Chrome. Und sollte dennoch mal etwas nicht wie gewollt funktionieren, schafft ein 24/7-Kundenservice auf Deutsch, Englisch, Französisch und Rumänisch Abhilfe.

Wenn du dir CyberGhosts Black Friday-Deal sichern möchtest, musst du schnell sein. Denn bereits am 27. November ist Schluss.