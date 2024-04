Du hast richtig gelesen: Bei diesem Streaming-Angebot sicherst du dir Netflix und Disney+ die ersten 6 Monate lang wirklich komplett gratis! Hinzu kommen auch noch weitere coole Vorteile wie RTL+. Wirklich besonders – neben dem anfänglichen Gratiszeitraum – sind aber auch die langfristigen Kosten. Denn selbst nach Ablauf der ersten sechs Monate sparst du bei dem Streaming-Bundle im Vergleich zu den Einzelkosten ordentlich. Wir schauen uns den Spar-Tipp mal genauer an und rechnen vor.

Netflix & Disney+ für 6 Monate gratis – das ist die Bedingung

Der geniale Streaming-Deal läuft dabei über MagentaTV – die TV-Streaming-Plattform der deutschen Telekom. Um von dem Schnäppchen zu profitieren, musst du aber keinesfalls Mobilfunk- oder Festnetz-Kunde der Telekom sein. Jeder kann mitmachen und sparen. Du musst dabei nicht mal Interesse an MagentaTV selbst haben, buchen musst du es aber, um an den Deal zu kommen. Aber: allein mit Blick auf Disney+ und Netflix kommst du hier günstiger weg. Doch wie funktioniert das Ganze überhaupt?

Die deutsche Telekom stellt dir verschiedene Optionen für seinen TV-Streaming-Dienst zur Auswahl. Wir empfehlen jedoch eindeutig die MagentaTV Mega Stream Variante. Hier sind nämlich Netflix und Disney+-Abos ohne Werbung inklusive. Hinzu kommt außerdem noch ein Zugang zu RTL+Max (ohne Musik). Obendrein ist selbstverständlich auch MagentaTV Teil des Pakets. Und das Beste: Du zahlst bei dem Streaming-Deal die ersten 6 Monate keinen einzigen Cent! Anschließend steigen die Kosten zwar auf 27 Euro pro Monat. Doch selbst wenn du ausschließlich Interesse an Disney+ und Netflix hast, kommst du hiermit günstiger weg.

Unten den verschiedenen Optionen lohnt sich MagentaTV Mega Stream preislich am meisten

Auch nach den 6 Monaten bleibt’s günstiger

Jetzt geht’s ans Eingemachte: Wie genau kommst du hier jetzt günstiger an Disney+ und Netflix? Die Rechnung ist zum Glück recht einfach. Nach Ablauf des Gratiszeitraums von sechs Monaten fallen für das MagentaTV Mega Stream Bundle monatlich 27 Euro an. Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten sind dies Gesamtkosten in Höhe von 486 Euro (27 x 18). Holst du dir Netflix (12,99 Euro pro Monat) und Disney+ (89,90 Euro pro Jahr) jeweils einzeln, musst du über 24 Monate somit bereits 491,56 Euro zahlen. Du sparst also immerhin 5,56 Euro und hast obendrein noch Zugang zu MagentaTV und RTL+ Premium. Wenn du also ohnehin ein Netflix und Disney+-Abo haben möchtest, kommst du hier tatsächlich günstiger weg und hast noch einige coole Extras dabei.

Wer hingegen nur nach einer preiswerten TV-Streaming-Option sucht, kann sich alternativ übrigens mal das MagentaTV Smart Abo anschauen. Hier bekommst du aktuell sogar ein ganzes Jahr geschenkt und zahlst anschließend nur 10 Euro pro Monat für MagentaTV und RTL+ Premium. Alle Streaming-Fans sollten allerdings definitiv zu der Variante mit Netflix und Disney+ greifen.