Schlimme Bahn-Störung: Eine der wichtigsten Bahnstrecken ist lahmgelegt

„Technische Störung an der Strecke.“ Sätze wie diese liest man häufiger, wenn es um Störungen bei der Deutschen Bahn (DB) geht. Auch in einem aktuellen, neuen Fall. Und zwar auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Ursache in diesem Fall: ein Brand in einem Kabelschacht. Die Folgen sind für die Bahn ziemlich eklatant. Denn noch bis mindestens Mittwoch sind Verbindungen auf der wichtigen Fernverkehrsachse zwischen Hanse- und Hauptstadt nur eingeschränkt möglich. Mit Ausfällen und Verspätungen ist zu rechnen, heißt es seitens der Bahn.

Bahn-Störung zwischen Berlin und Hamburg wohl noch bis Mittwochabend

Infolge der aufwändigen Reparaturmaßnahmen ist der Streckenabschnitt zwischen Wittenberge und Berlin aktuell gesperrt. Und das wird auch noch einige Tage so bleiben – voraussichtlich bis Mittwoch, 9. Februar 2022, in den Abendstunden. Bis dahin müssen Züge des Fernverkehrs umgeleitet werden. Und das betrifft einige wichtige Linien im Netzplan der DB, die pro Tag normalerweise rund 17.000 Fahrgäste nutzen.

ICE-Züge von Kiel beziehungsweise Hamburg in Richtung Berlin / Halle(Saale)/Leipzig – Erfurt – München werden umgeleitet. Die Halte in Büchen, Ludwigslust und Wittenberge entfallen. Die Bahn geht in diesen Zügen von Verspätungen von etwa 60 Minuten aus.

ICE-Züge von Kiel beziehungsweise Hamburg in Richtung Berlin / Erfurt / Frankfurt (Main) / Stuttgart fallen zwischen Kiel und Berlin ersatzlos aus, starten also erst in Berlin.

IC- und EC-Züge von Kiel, Westerland oder Hamburg in Richtung Berlin / Dresden / Prag fallen zwischen Kiel, Westerland beziehungsweise Hamburg und Berlin aus, starten also erst in Berlin.

Die größten Probleme sind in den kommenden Tagen auf dem Streckenabschnitt zwischen Hamburg und Berlin zu erwarten. Du musst aber auch darüber hinaus mit Einschränkungen rechnen. Vor allem bei Zügen, die aufgrund der aktuellen Störung eine Umleitung fahren müssen.

Zugbindung zum Teil aufgehoben

Reisende mit dem Ziel Wittenberge und Ludwigslust wird empfohlen, auf Züge im Nahverkehr oder den eingerichteten Ersatzverkehr mit Bussen (zwischen Nauen und Wittenberge) auszuweichen. Für alle Betroffenen mit Zugbindung gilt: Bei einem Zugausfall oder einer am Zielort zu erwartenden Verspätung von mindestens 20 Minuten, ist ein Ausweichen auf andere Züge ohne Aufpreis möglich. Allerdings verlieren etwaige Sitzplatzreservierungen ihre Gültigkeit.

Auch auf anderen Streckenabschnitten kann es bei der Deutschen Bahn aktuell zu Einschränkungen kommen. Und zwar genau dort, wo Baustellen notwendig sind.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Deutsche Bahn eine neue Milliardeninvestition bekannt gegeben. Sie wird bei Siemens zahlreiche neue ICE 3 neo kaufen, um in den kommenden Jahren den Deutschlandtakt zwischen zahlreichen Metropolen in der Bundesrepublik fahren zu können.