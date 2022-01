Laptop-Schnäppchen bei Aldi und Lidl: Ein Preisvergleich offenbart alles

Normalerweise steht bei Aldi der Verkauf von Lebensmitteln im Vordergrund. In diesen Tagen könnte man aber auch den Eindruck gewinnen, dass sich der Discounter aufschwingt, zu einem Experten für Computertechnik zu werden. Denn neben zahlreichen Gaming-Rechnern und Notebooks für das Homeoffice von Medion, kommen in Kürze auch zwei Rechner des Herstellers HP ins Vertriebsprogramm. Und auch Wettbewerber Lidl mischt im Verkauf eines HP-Rechners munter mit. Aber der Reihe nach.

HP Envy 17 mit dedizierter Grafikkarte im Online-Vertrieb

Über den Aldi Onlineshop steht ab dem 31. Januar (7 Uhr) das rund 2,5 Kilogramm schwere HP Envy 17-ch1554ng zur Verfügung. Ausgestattet mit einem 17,3 Zoll großen Display soll es Menschen ansprechen, die sich einen mobilen Computer wünschen, der zum Beispiel im Büro oder zu Hause viel Platz auf einem Full-HD-Bildschirm bietet. Für eine ordentliche Leistung sorgt der Intel Core i5-1155G7 Prozessor. Vorgestellt im zweiten Quartal 2021 bietet er vier Kerne mit 8 MB Cache, die im Grundtakt mit 2,4 GHz arbeiten. In der Spitze sind vorübergehend aber auch 4,5 GHz Turbo-Taktfrequenz möglich. Dazu gesellen sich 16 GB Arbeitsspeicher (aufgeteilt auf 2 x 8 GB), und 512 GB SSD-Speicher.

Besonderheit: Hinsichtlich der Grafikkarte belässt es HP bei diesem Notebook-Modell nicht bei einer On-board-Grafik von Intel, sondern verbaut eine dedizierte Grafikkarte von Nvidia: die GeForce MX450. Ausgestattet mit 2 GB RAM ist die Grafikeinheit aber klar als Einsteiger-Vertreter seiner Zunft zu bewerten. Geeignet ist sie eher für einfaches Gaming als für hochauflösende Spiele-Abenteuer. Zur weiteren Ausstattung gehören eine HD-Kamera (720p), Bluetooth 5.2, eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und Ziffernblock, Fingerabdrucksensor und WiFi 6 für schnelles, drahtloses Internet. Einen LAN-Anschluss gibt es nicht, sehr wohl aber vier USB-Anschlüsse, darunter einmal Thunderbolt mit USB-C. Auch ein SD-Kartenleser ist in das Gehäuse integriert.

Was kostet der HP Envy 17 bei Aldi?

Und der Preis? Der liegt ab dem 31. Januar 2022 bei 999 Euro. Der Rechner mit vorinstalliertem Windows 11 Home und einer versprochenen Akkulaufzeit von bis zu knapp zehn Stunden gehört also eher zu den etwas teureren Vertretern seiner Art. Ein lohnenswertes Angebot? Absolut. Zwar stürmen Aldi und HP nicht die ultimativen Schnäppchen-Charts, für die gebotene Ausstattung ist der Preis aber absolut fair und als gut zu bewerten.

HP 17-cp0574ng bei Aldi Süd kaufen

Als typisches Mittelklasse-Notebook entpuppt sich das HP 17-cp0574ng. Im Gegensatz zum oben genannten HP-Modell fällt die Ausstattung in mehrerlei Hinsicht aber schwächer aus. So ist beispielsweise als zentrale Recheneinheit nur der AMD Ryzen 5 5500U integriert. Zu 2,1 GHz Basistakt gesellt sich bei diesem CPU-Modell mit sechs Kernen ein Spitzentakt mit einer Geschwindigkeit von 4 GHz und einem Cache von 8 MB. Ferner müssen bei diesem Notebook-Modell 8 GB RAM reichen – flankiert von 512 GB SSD-Speicher. Das Display ist auch bei diesem Rechner 17,3 Zoll groß und bietet ebenfalls eine Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln samt in den Rahmen integrierter HD-Kamera (720p).

Weniger Leistung, aber auch preiswerter: das HP 17-cp0574ng.

Auf eine dedizierte Grafikkarte müssen Käufer bei diesem knapp 2,1 Kilogramm schweren Laptop verzichten. Stattdessen muss eine AMD Radeon Grafik reichen. Statt WiFi 6 ist nur etwas langsameres WiFi 5 (bis 802.11ac) verbaut und Bluetooth steht sogar nur in der ziemlich angestaubten Version 4.2 zur Verfügung. Die Tastatur bietet auch bei diesem Rechner einen separaten Ziffernblock und als Betriebssystem ist ab Werk Windows 11 Home vorinstalliert. Die Akkulaufzeit liegt laut Hersteller bei maximal rund acht Stunden.

Was kostet der HP 17-cp0574ng bei Aldi Süd?

Und der Preis? Aldi Süd ruft ab dem 3. Februar in seinen Filialen einen Preis in Höhe von 599 Euro auf. Das ist gut bezahltes Geld. Denn es gibt zwar vergleichbar ausgestattete Rechner, die etwas günstiger sind, die dann aber nur mit Windows 10 ausgestattet, einen schwächeren Prozessor haben oder eine schwächere Akkulaufzeit bieten.

HP 15s-fq3510ng bei Lidl kaufen

Noch einmal eine ganze Stange preiswerter ist das HP-Notebook, das du ab Donnerstag, 27. Januar, (auch online) bei Lidl kaufen kannst. Der Discounter verspricht bei seinem „Highlight der Woche“ einen Preisvorteil von 18 Prozent gegenüber des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) in Höhe von 549 Euro und reduziert den Windows-Rechner somit auf 449 Euro. Aber lohnt sich das wirklich?

Um es vorwegzunehmen: Streng genommen ist der HP 15s-fq3510ng nur etwas für klassische Office-Tätigkeiten. Auch als Uni- oder Schul-Laptop leistet er sicherlich zufriedenstellende Ergebnisse. Für viel mehr ist er aber eher nicht zu gebrauchen. Mag der 15,6 Zoll große Bildschirm mit Full-HD-Auflösung noch klassisch wirken, reißt der verbaute Prozessor wahrlich keine Bäume aus. Denn HP setzt hier auf den Intel Pentium Silver N6000, dessen vier Kerne mit nur 4 MB Cache ausgestattet sind, 1,1 GHz Basistakt bieten und sich maximal auf 3,3 GHz beschleunigen lassen. Außerdem an Bord: 8 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher sowie Intels Standard-UHD-Grafik.

Das HP 15s ist in der von Lidl angebotenen Konfiguration ein pures Einsteiger-Notebook.

Zur weiteren Ausstattung des Einsteiger-Notebooks gehören Bluetooth 4.2, WLAN und 720p-HD-Kamera. Drei USB-Schnittstellen werden von einem HDMI-Port (1.4b) ergänzt. Die Akkulaufzeit gibt HP mit bis zu 9,5 Stunden an, das Gewicht mit knapp 1,7 Kilogramm. Windows 10 ist als Betriebssystem vorinstalliert, ein kostenloses Update auf Windows 11 soll aber schon bald möglich sein.

Ist der HP-Rechner von Lidl wirklich ein Schnäppchen?

Normalerweise ist das HP 15s-fq3510ng auf Basis des Intel Pentium Silver Prozessors nur mit 256 GB SSD-Speicher ausgestattet und kostet dann aktuell mindestens 440 Euro. Die doppelte Speichergröße gibt es bei Lidl also für gerade einmal 9 Euro Aufpreis. Klingt gut? Dachten wir auch, bis wir den Preisvergleich angeschmissen haben. Das Notebook ist in zahlreichen anderen CPU-Konfigurationen mit 512 GB SSD-Speicher nämlich zu ähnlichen Preisen, aber mit mehr Leistung erhältlich. Entscheidest du dich beispielsweise für das Modell mit AMD Ryzen 3 5300U, erhältst du den Rechner mit vier CPU-Kernen, die mit 2,6 GHz Basis- und bis zu 3,8 GHz Turbo-Takt arbeiten – ab 468 Euro. Insofern ist der von Lidl aufgerufene Preis zwar in Ordnung, aber als „Highlight der Woche“ würden wir den Deal eher nicht einstufen.