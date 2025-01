Zum halben Preis bei Netto: Mit diesem SodaStream-Set machst du viel mehr als nur Sprudelwasser

Endlich nicht mehr schwere Flaschen die Treppe hinauftragen und gleichzeitig auch noch nachhaltiger leben – ein Wassersprudler bringt viele Vorteile mit sich. Wenn du viel Sprudelwasser trinkst, kannst du sogar über die Zeit Geld sparen. Außerdem lassen sich mit dessen Hilfe eigene leckere Kreationen mit Geschmack herstellen. Ein entsprechendes Set von SodaStream bekommst du bei Netto gerade satte 49 Prozent günstiger. Und das Beste: Aktuell sicherst du dir auch noch 15 Euro Cashback, wodurch die Rechnung noch einmal zusätzlich gedrückt wird.

Edles Design, drei Wasserkaraffen und viel mehr: Das bekommst du hier

Im Angebot bei Netto ist der Crystal 3.0 Wassersprudler titan im Bundle mit drei 0,7-Liter-Glaskaraffen, die auf dem Tisch viel schöner aussehen als bedruckte Plastikflaschen. Zusätzlich produzierst du so weniger Plastikmüll. Mit dabei ist gleich auch ein 60 l-Quick Connect Zylinder, mit dem du bis zu 60 Liter Trinkwasser mit Kohlensäure aufsprudelst. Doch damit nicht genug, erhältst du in diesem Set auch noch zwei Sirups, mit denen du je 9 Liter zuckerfreie Pepsi-Cola oder zuckerfreies Wasser mit Maracuja-Geschmack zauberst.

Der SodaStream-Wassersprudler selbst macht auch in der Küche echt was her. Denn er ist mit Edelstahlelementen versehen und wirkt dadurch durch und durch hochwertig. Die Sprudelstärke kannst du außerdem individuell einstellen. Ob medium oder klassisch – du produzierst das Sprudelwasser ganz nach deinem Geschmack.

Rund 100 Euro günstiger: Lohnt sich das SodaStream-Angebot bei Netto?

Und was steht auf dem Preisschild? Netto senkt das SodaStream-Set gerade um satte 49 Prozent. Wodurch nur noch 99,99 statt 199,90 Euro auf der Rechnung stehen. Und das klingt nicht nur nach einem richtig guten Angebot, es ist auch eins. Denn laut Preisvergleich kommst du derzeit nirgendwo sonst so günstig an dieses Set mit drei Glaskaraffen und umfangreichem Zubehör. Wenn du bis zu 31. März zuschlägst, kannst du obendrein noch 15 Euro Cashback bekommen. Dazu musst du dich bei SodaStream registrieren und bekommst anschließend 15 Euro zurück. Das Angebot bei Netto kann aber schon deutlich früher ausverkauft sein. Allzu lange warten solltest du daher nicht.