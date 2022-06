Heftig reduziert: Weber Gasgrills zu Top-Preisen bei Obi

Ist dir auch schon aufgefallen, dass die Grillsaison 2022 begonnen hat? Läuft man in diesen Tagen an Gärten vorbei, ist vielerorts nicht nur eine kleine Rauchwolke zu erkennen, sondern es schwebt auch köstlicher Grillduft durch die Luft. Da möchte man am liebsten gleich auch selbst mit einem BBQ-Fest loslegen. Und solltest du schon immer davon geträumt haben, dir einen hochwertigen Gasgrill zuzulegen: Im Onlineshop von Obi bietet sich jetzt die Gelegenheit dazu.

Zahlreiche attraktive Grill-Angebote bei Obi

Den dort sind aktuell ausgewählte Markengrills von Weber stark im Preis reduziert. Aber nur noch kurze Zeit. Denn die laufende Sonderaktion gilt nur bis zum 14. Juni. An dieser Stelle alle Angebote vorzustellen, würde wohl den Rahmen sprengen, aber drei Highlights haben wir für dich vorausgewählt und möchten sie dir an dieser Stelle näher präsentieren.

Weber Spirit E-220 Classic Gasgrill

Da wäre etwa der Weber Gasgrill Spirit E-220 Classic mit zwei stufenlos regelbaren Hauptbrennern (8 kW) und einem Seitenbrenner (3,5 kW). Wenn man so will, handelt es sich um ein Gasgrill-Einstiegsmodell, das sich perfekt für kleine Familien eignet. Außerdem für Menschen, die auf der Suche nach einem eher kompakten Gasgrill sind. Mobilität ist über Rollen samt integrierter Stoppfunktion garantiert, eine zusätzliche Seitenablage vorhanden. In den Deckel ist außerdem ein Thermometer integriert.

Der Preis: 499,99 Euro. Das ist ein echtes Top-Angebot, denn nirgendwo sonst konnten wir den Grill deutlich preiswerter entdecken. Eine Sache musst du aber bedenken: Die Versandkosten für diesen Grill liegen bei 29,95 Euro. Die kannst du aber ganz einfach einsparen, indem du den Grill online kaufst und in einem Obi-Markt in der Nähe abholst. Oder du bestellst noch eine Kleinigkeit an Zubehör dazu. Etwa eine Abdeckhaube als Wetterschutz. Denn ab 500 Euro liefert dir Obi deinen Online-Einkauf versandkostenfrei nach Hause.

Ausgestattet mit zwei Hauptbrennern: der Weber Gasgrill Spirit E-220 Classic.

Und noch eine Alternative hätten wir für dich: Der Weber Spirt-E-220 steht nämlich für 499,99 Euro auch bei Amazon zur Verfügung. Praktisches Extra dort: Du kannst für 49 Euro Aufpreis auch einen Aufbauservice dazubuchen. Wenn du die Zeit für den Aufbau lieber anders verplanen möchtest, vielleicht genau die passende Dienstleistung für dich.

Weber Spirit E-330 Classic Gasgrill

Soll es etwas größer sein? Dann wäre der Weber Gasgrillwagen Spirit E330 Classic die passende Wahl. Bei diesem Grill hast du neben einem Seitenbrenner (3,5 kW) auch Zugriff auf gleich drei Edelstahl-Hauptbrenner (9,5 kW). Zusätzlich ist es mit diesem Modell in einer sogenannten Sear-Zone möglich, besonders hohe Temperaturen von bis zu 800 Grad zu generieren. Ideal, um beispielsweise Steaks scharf anzubraten.

Für diesen Gasgrill musst du bei Obi 699,99 Euro bezahlen. Zusätzliche Versandkosten fallen nicht an, selbstverständlich kannst du aber auch dieses Grillmodell – sofern verfügbar – im Obi-Markt vor Ort selbst abholen. In anderen Webshops bist du vereinzelt aber noch etwas preiswerter dabei, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Inklusive Versand ist der Weber Gasgrill Spirit E330 derzeit nämlich ab knapp 678 Euro erhältlich.

Drei Hauptbrenner sind beim Gasgrill Weber Spirit E-330 nutzbar.

Tipp nebenbei: Bei Kauf des Weber Spirit E330 Classic oder eines anderen ausgewählten Modells der Spirit-Serie kannst du dir aktuell noch eine kostenlose Zugabe sichern. Die Weber Crafted GBS Pfanne im Wert von knapp 70 Euro wird dir im Rahmen der High Heat Wochen nach einer Registrierung deines gekauften Grills beim Hersteller kostenlos nach Hause geschickt.

Weber Spirit EPX-315 Smart Grill bei Obi kaufen

Oder möchtest du dir lieber einen smarten Grill sichern? Dann wäre der Weber Spirit EPX-315 vielleicht die passende Wahl. Diesem Grill fehlt zwar ein Seitenbrenner, dafür ist aber smarte Grilltechnologie (Weber Connect) integriert. Sie beinhaltet unter anderem einen Garstufen-Countdown, eine App für iOS und Android mit Grillassistent und am Grill selbst eine digitale Temperaturanzeige. Das Grillgut selbst wird über drei Edelstahlbrennern (9,5 kW) zubereitet.

Soll es lieber ein Digitalgrill sein? Dann wäre der Weber Gasgrill Spirit EPX-315 die passende Wahl.

Auch bei diesem Gasgrill ist die Grill-Pfanne nach Registrierung des Grills bei Weber kostenlos inklusive. Der Grill selbst kostet ohne zusätzliche Versandkosten 699,99 Euro, was aktuell einem Top-Preis entspricht.

