Über 1.000 Euro Ersparnis? Dieser iPhone Unlimited-Deal ist richtig krass

Tarif-Pakete mit einem Apple-Gerät wie dem iPhone 15 Pro Max werden oftmals mit einem happigen Preisschild versehen. Ganz anders ist allerdings dieses Angebot von O 2 : Hier sicherst du dir das beste Apple-Smartphone nämlich für nur einen Euro zu einem Tarif ohne Datengrenze. Und das Beste: Einen monatlich Aufpreis für das Gerät suchst du hier vergebens! Kein Wunder also, dass der Tarif-Deal dadurch mit einem großen Sparpotenzial punkten kann. Wir schauen genauer hin.

Unlimited Tarif mit 5G und 300 MBit/s

Schauen wir uns zunächst den Vertrag selbst genauer an. Zum iPhone 15 Pro Max gesellt sich hierbei der O 2 Mobile Unlimited on Demand Tarif. Dieser bietet dir – wie der Name schon verrät – ein unbegrenztes Datenvolumen im 5G-Netz von O 2 . Hierbei werden dir zunächst täglich 10 GB 5G-Datenvolumen zur Verfügung gestellt, per SMS kannst du anschließend aber immer wieder kostenlos weitere 2 GB abrufen. Du surfst also trotzdem ohne Limit.

Der große Vorteil dieses Unlimited Tarifs ist obendrein die Top-Surfgeschwindigkeit von 300 Mbit/s. Dadurch surfst du mit deinem unbegrenzten Datenvolumen unterwegs stets blitzschnell – was sich ideal für HD-Streaming oder YouTube Shorts eignet. Außerdem Teil des Vertrags sind eine Telefon- und SMS-Flat sowie kostenloses EU-Roaming.

Kein monatlicher Aufpreis: iPhone wirklich für nur 1 Euro dazu

Das Besondere: Im Bundle mit dem iPhone 15 Pro Max zahlst du bei dem Angebot derzeit keinerlei monatlichen Aufpreis für das Apple-Gerät. Die monatlichen Kosten von 59,99 Euro sind nämlich identisch zum Einzelpreis des O 2 Mobile Unlimited on Demand Tarifs. Für das iPhone zahlst du somit nur einmalig 1 Euro extra, sowie weitere 4,99 Euro für den Versand. Die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro werden ebenfalls erlassen, was insgesamt für eine tolle Ersparnis sorgt.

Rechnen wir das Angebot mal durch. Über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten fallen bei dem Tarif-Deal Gesamtkosten in Höhe von rund 2.165 Euro an. Zum Vergleich: Bereits das iPhone 15 Pro Max kostet im Netz – mit Ausnahme von eBay-Angeboten – mindestens 1.199 Euro. Würdest du dir dann noch den Unlimited Tarif von O 2 einzeln dazu holen, müsstest du über die gleiche Laufzeit 3.398 Euro zahlen. Du sparst bei dem Bundle-Deal somit satte 1.233 Euro – wodurch es das iPhone rechnerisch sogar umsonst zum Tarif gibt!

iPhone 15 Pro Max – Das beste Apple-Handy auf dem Markt

Bei dem Angebot sicherst du dir nicht nur einen absoluten Premium-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen, sondern auch das derzeitige Top-Gerät aus dem Hause Apple. Das iPhone 15 Pro Max ist nämlich das Flaggschiff-Modell, mit Soft- und Hardware der Spitzenklasse. Hierzu zählt etwa das 6,7 Zoll große OLED-Display mit 120 Hz sowie der leistungsstarke Apple Bionic A17 Pro Prozessor samt 8 GB RAM. Doch auch weitere Vorteile wie 256 GB Speicherplatz oder die hochwertige Triple-Kamera machen das iPhone 15 Pro Max zur idealen Wahl für alle Apple-Fans.

→ iPhone 15 Pro Max mit Unlimited Tarif bei O 2