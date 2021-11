Smartwatch-Schnäppchen bei Aldi: Black Friday lässt die Preise purzeln

Der Black Friday rückt mit großen Schritten näher. Und auch Aldi ist natürlich mit interessanten Angeboten von der Partie. Neben einem Fitness-Armband zum Kampfpreis bietet der Discounter in seinen Filialen von Aldi Nord ab dem 25. November 2021 auch zwei Smartwatches von Amazfit zu deutlich reduzierten Konditionen an. Versprochen wird ein Rabatt in Höhe von 38 Prozent gegenüber des unverbindlichen Verkaufspreises. Wir zeigen dir, was du tatsächlich sparen kannst.

Amazfit GTR 2e und GTS 2e bei Aldi kaufen

Doch zunächst ein Blick auf die technische Ausstattung der Amazfit GTR 2e / GTS 2e. Die ist in weiten Teilen identisch. Allerdings bietet die Amazfit GTR 2e ein rundes Gehäuse mit Aluminiumlegierung, während die GTS 2e in einem quadratischen Design zu punkten versucht. Der mit einem Helligkeitssensor ausgestattete AMOLED-Bildschirm der runden GTR 2e ist 1,39 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 454 x 454 Pixeln. Dem gegenüber steht die Amazfit GTS 2e mit einem sogar 1,65 Zoll großen AMOLED-Display. Die Auflösung fällt hier mit 348 x 442 Pixeln aber etwas schwächer aus.

Und noch etwas ist hinsichtlich der Unterschiede wichtig zu wissen. Während das runde Modell über einen 471 mAh großen Akku mit einer Laufzeit von durchschnittlich 24 Tagen zu überzeugen weiß, bringt es der Akku der rechteckigen Smartwatch nur auf eine Kapazität von 246 mAh. Und das hat deutliche Auswirkungen auf die Laufzeit. Sie liegt laut Hersteller im Durchschnitt bei nur 14 Tagen. Für die Protokollierung deiner Workouts sind mehr als 90 Sportprofile vorinstalliert.

Beide Uhren sind wasserdicht (5 ATM) und signalisieren nach einer Bluetooth-Kopplung mit einem Smartphone am Handgelenk eingehende Anrufe und Nachrichten. Auf der Rückseite ist die passende Sensorik verbaut, die nicht nur den Puls messen kann, sondern auch die Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2). Beide Uhren verfügen über einen eigenen GPS-Empfänger, Luftdruck- und Temperatursensor. Für die Bedienung des integrierten Amazon-Sprachassistenten Alexa ist ein Mikrofon an Bord. Ein Lautsprecher fehlt aber. Dadurch ist es nicht möglich, über die Uhr zu telefonieren.

Was kostet die Amazfit GTR 2e / GTS 2e?

Sowohl die Amazfit GTR 2e als auch die Amazfit GTS 2e bietet Aldi Nord ab dem 25. November 2021 für 79,99 Euro an. Der UVP des Herstellers liegt deutlich höher, nämlich bei knapp 130 Euro. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Amazfit die Uhren über seine Homepage bereits reduziert anbietet: für knapp 110 Euro. Andere Online-Händler bieten die Amazfit GTR 2e aktuell zu Preisen ab rund 100 Euro an. Etwas preiswerter ist die Amazfit GTS 2e. Hier verlangen namhafte Onlineshops aktuell mindestens knapp 98 Euro.

Jetzt weiterlesen Amazfit GTS 2 im Test: Hoher Tragekomfort, aber auch Schwächen