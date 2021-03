Nicht nur unser inside digital Ranking beweist, dass das Samsung Galaxy S20 FE eines der beliebtesten Smartphones des Jahres ist. Bei seinem Smartphone für die Fans der Marke hat das Unternehmen einfach den Nagel auf den Kopf getroffen und bietet leistungsstarke Technik zum unschlagbaren Preis bei bewährter Samsung-Qualität. Um den günstigen Preis zu realisieren hat Samsung an einigen Ecken „gespart“, so zum Beispiel am Curved-Display oder der Glas-Rückseite. Doch genau diese Änderungen machen das Galaxy S20 FE auch unempfindlicher, was die meisten Smartphone-Nutzer durchaus zu schätzen wissen! Kein Wunder, dass das Gehäuse im Galaxy S20 FE Test mit 4,5 Sternen glänzend abschnitt, wie auch der Rest des Geräts, das auch eine Gesamtwertung von 4,5 Sternen einfahren konnte.

Jetzt wird’s günstig: Tablet gratis dazu!

Der Mobilfunkanbieter O₂ hat für Samsung-Fans ein besonderes Paket geschnürt, denn zum Smartphone-Highlight des Marktführers gesellt sich mit dem Samsung Galaxy Tab A 8.0 WiFi auch noch ein Tablet des Lieblings-Herstellers. Das 8 Zoll große, kleine Tablet eignet sich hervorragend, um zum Beispiel die Lieblingsserie unterwegs oder im Bett zu genießen.

→ Galaxy S20 FE und Galaxy Tab A sichern!

Wie bei Angeboten von O₂ üblich, handelt es sich um ein Tarif-Bundle. In diesem konkreten Fall um ein sehr günstiges. Mit an Bord ist der O₂ Free M mit 20 GB Highspeed-Datenvolumen das mit bis zu 225 Mbit/s abgerufen werden kann. Gespräche und SMS in alle deutschen Netze sind bei O₂ Free ebenfalls inklusive. Alles zusammen kostet 31,99 Euro monatlich.

Wieso das günstig sein soll? Rechnet man die Kosten für die Hardware, also 501 € für das Smartphone sowie 109 Euro für das Tablet heraus, ergibt sich ein Effektiv-Preis von gerade einmal 8,49 Euro im Monat. Für eine Allnet-Flat mit 20 GB Datenvolumen – das ist ein ziemlicher No-Brainer.

Die Einmalkosten – bestehend aus 39,99 Euro Anschlusspreis, 1 Euro für die Hardware und 4,99 Euro für den Versand eben dieser – belaufen sich somit auf 45,98 Euro.

Viel Datenvolumen, viel Entertainment, wenig teuer

Für alle, die mehr wollen, gibt es das gleiche Angebot auch im Tarif O₂ Free M Boost, der für nur 5 Euro mehr (36,99 Euro/Monat) mit doppeltem Datenvolumen – also 40 GB statt 20 GB – für das Galaxy S20 FE aufwartet. Und damit besagte Lieblingsserie auch stressfrei auf dem Gratis-Tablet von Samsung landet, legt O₂ noch ein Jahr Netflix, Sky Ticket oder O₂ TV obendrauf. Ebenfalls gratis.

Ob man sich für hochkarätige Netflix-Originale wie Stranger Things, Dark oder Haus des Geldes entscheidet, bei Sky Ticket HBO-Originale wie Game of Thrones oder Westworld erlebt oder mit O₂ TV in einer schier endlosen Sendervielfalt schwelgt ist bei diesem Deal wohl die schwierigste aller Entscheidungen.

→ Smartphone, Tablet und Entertainment-Paket sichern

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.