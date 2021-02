Bei MediaMarkt läuft derzeit noch eine dynamische Angebotsaktion, die vor Versprechen nur so strotzt. Nichts weniger als „unvergleichlich gute Preise“ verspricht der Elektronikhändler in seiner „Preis-Ansage“-Sonderaktion. Wir machen den Vergleich sicherheitshalber trotzdem und zeigen, wo das Versprechen tatsächlich zutrifft. Ein Enddatum hat MediaMarkt übrigens nicht kommuniziert. Die Angebote-Serie kann also jederzeit enden – zumal sie bereits seit einigen Tagen läuft.

Jetzt zum Wochenende könnte die Aktion aber noch mal an Fahrt gewinnen. Wir prüfen die Angebote mit dem Stand von Freitagvormittag. Da die Aktion einiges an Dynamik und schnell ändernde Preise mit sich bringt, kann es also immer mal wieder Abweichungen geben. Hier kommen unsere Top-4-Deals der MediaMarkt-Aktion „Preis-Ansage“.

Ausdrücklich ausgenommen sind bei der Aktion Marken wie Apple und Dyson. Zu Apple laufen parallel aber noch die „Apple Days“ mit gesonderten Angeboten rund um iPhone und Co. Dyson-Produkte sind derzeit unter anderem bei eBay reduziert.

Google Pixel 4a 5G unter 400 Euro

Das 5G-Smartphone von Google biete insgesamt ein gutes und schlüssiges Gesamtpaket aus ansprechender Technik, sauberer Software – wie keine anderen Handys sind Googles Pixel-Modelle auf Android zugeschnitten – und Zukunftsperspektive. Das Pixel 4a 5G kostet jetzt 399 Euro und liegt damit um genau 100 Euro unter dem UVP.

Was sagt der Preisvergleich? Daumen hoch! MediaMarkt bietet das Pixel 4a 5G – gemeinsam mit Saturn – als einziger Händler unter 400 Euro an.

NanoCell-TV von LG 500 Euro günstiger

Neben den hochwertigen und teils fünfstellig kostenden OLED-TVs, gibt es bei LG auch noch die NanoCell-Serie, die auf LCD-Technik basiert und ebenfalls durch hervorragende Bildqualität auffällt. Ein Vertreter dieser Zunft, der 4K-Smart-TV LG 55NANO867NA aus dem Jahr 2020 ist jetzt deutlich reduziert. Um 38 Prozent senkt MediaMarkt den Preis des 55-Zoll-Fernsehers auf jetzt 799 Euro (UVP 1.299 Euro).

Ein „Nobrainer“? Was sagt der Preisvergleich? Tatsächlich ist MediaMarkt nicht der einzige Händler mit dieser Preismarke. Aber günstiger geht’s auch nirgendwo. Vorteil MediaMarkt: Hier fallen keine Versandkosten für den großen TV an. Die entstehen aber bei Amazon auch nicht.

Noch einen Fernseher bietet MediaMarkt im Rahmen der Preisvergleichs-Aktion an. Hier schlägt aber der Vergleich zu: Beim Samsung QLED-TV mit ebenfalls 55 Zoll, verlangt MediaMarkt ohne Versand 729 Euro. Im Netz gibt’s den Fernseher aber auch schon ab 659 Euro. Mit Versand landest du auch hier bei knapp über 700 Euro – aber das Preisversprechen hält MediaMarkt dennoch nicht.

SodaStream-Set mit 3 Glaskaraffen

SodaStream-Wassersprudler wirkten lange Zeit wie ein verstaubtes Relikt der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mit der Einführung des Modells SodaStream Crystal und den Glaskaraffen erlebten Wassersprudler mit dem Versprechen „Sprudeln statt Schleppen“ ein Revival.

Jetzt ist das Komplett-Set mit drei Glaskaraffen, dem Wassersprudler selbst und einer Kohlensäure-Kartusche im Angebot: Für 94,98 Euro verkauft MediaMarkt das Set, das sonst ein 170-Euro-Preisschild (UVP) trägt.

Im Preisvergleich geht der Daumen hoch, denn: REWE bietet das Paket zwar um einen Euro günstiger an, schlägt aber auch noch 5 Euro Versand drauf, die bei MediaMarkt nicht anfallen.

Samsung- und Surface-Tablets günstiger

Zwei Tablet-Deals zum Schluss: Zum einen gibt es das neue Multimedia-Tablet von Samsung, das Galaxy Tab A7, für 189,99 Euro. Das Tablet ist kein Leistungsmonster, aber eine gute Alternative für den Alltagsgebrauch. Beim Streaming über das Tablet entfalten beispielsweise die vier Stereo-Lautsprecher in den Rändern ihre Stärke. Mit nur 32 GB Speicherplatz ist aber Ordnung angesagt.

Was sagt der Preisvergleich? Knapp, aber es passt schon – MediaMarkt bietet mit den rund 190 Euro den aktuellen Bestpreis.

Zum zweiten Tablet-Angebot: Technisch anspruchsvoller ist das Microsoft Surface Go 2, ein Tablet-Tipp für Schüler und Studierende. Das Tablet ist leistungsstark und wird bei MediaMarkt in der Konfiguration mit Intel Core m3 Prozessor, 128 GB Speicherplatz und 8 GB Arbeitsspeicher für 628 Euro angeboten. Dazu gibt es Kombi-Möglichkeiten, bei denen du eine Type-Cover-Tastatur, einen Surface Pen Eingabestift oder ein Microsoft 365 Jahresabo günstig dazu bekommst.

Ein kurzer Blick auf den Vergleich: Erst bei über 700 Euro steigen andere Händler mit ein – MediaMarkt kann hier also überzeugen und löst das Versprechen ein.

