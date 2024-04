Pixel 8 Pro geschenkt: So holst du es dir jetzt bei MediaMarkt

In der Tarifwelt von MediaMarkt gibt es derzeit ein Angebot, das sich wirklich lohnt. Hier erhältst du ein Bundle aus zwei sehr leistungsstarken Tarifen zu einer vergleichsweise niedrigen Grundgebühr. Normalerweise würde einer dieser Tarife bereits den gleichen Preis kosten wie hier beide zusammen. Zusätzlich ist aber noch das Pixel 8 Pro enthalten, für das lediglich eine kleine Einmalzahlung erforderlich ist. Aber hier kommt das Besondere: Wenn man den ursprünglichen Wert der beiden Tarife mit den Kosten des Google-Phones verrechnet, erhält man das Pixel 8 Pro praktisch geschenkt.

Das Beste daran ist: Selbst wenn du nur einen der Tarife benötigst, bleibt das Angebot richtig gut. Wenn du den zweiten Tarif mit deinem Partner, einem Familienmitglied oder einem Freund teilst, wird der Deal hingegen geradezu unschlagbar. Ursprünglich sollte die Aktion am 8. April enden, jedoch hat MediaMarkt beschlossen, das Angebot zu verlängern. Nun sollst du es dir noch bis zum 30. April holen können.

Pixel 8 Pro und 2 saustarke Tarife: Das steckt drin

Schauen wir zuerst darauf, was du in diesem Bundle alles bekommst. Neben dem Google Pixel 8 Pro, das wir bereits getestet haben, bekommst du hier gleich zweimal den Tarif O2 Mobile M Boost gestellt. Zum Vergleich: Ein einziger dieser Tarife kostet dich bei O2 selbst bereits 34,99 Euro im Monat (+ 39,99 Euro Anschlussgebühr). In diesem Angebot, mit gleich zwei davon sowie dem Pixel 8 Pro on top, zahlst du sogar nur 34,98 Euro pro Monat. Dazu kommen dann lediglich einmalig 79 Euro Gerätepreis (+ 39,99 Euro Anschlussgebühr). Du merkst vielleicht jetzt bereits: Hier wartet ein richtig großes Sparpotenzial auf dich.

Google Pixel 8 Pro mit 2 starken Tarifen – die Details im Überblick

Das Pixel 8 Pro hat uns im Test besonders durch sein erstklassiges Display, die hochwertige Verarbeitung und die hervorragenden Kameras überzeugt. Auch die KI-Funktionen und die top Software haben wir positiv hervorgehoben. Dazu bekommst du hier mit sieben Jahren ein ungewöhnlich langes Update-Versprechen. Ein rundes Gesamtpaket also.

Google Pixel 8 Pro – So sieht es aus

Der O2 Mobile M Boost beinhaltet zudem 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz, das sogar jedes Jahr um 5 GB im Monat anwächst. Dazu profitierst du von einer Allnet-Flat in alle deutschen Netze für Telefonate und SMS. Und dank EU-Roaming nutzt du alle Bestandteile des Tarifs auch im Spanien-, Frankreich- oder Belgien-Urlaub sowie in allen anderen EU-Ländern. Da du hiervon gleich zwei bekommst, kannst du sie entweder selbst fürs Smartphone sowie ein weiteres Gerät nutzen, beziehungsweise mit deiner Familie, einem Freund oder einer Freundin teilen.

Nur wenige Euro Aufpreis fürs Google-Phone und den zweiten Tarif

Wie gut der Deal wirklich ist, wird aber erst beim Blick auf die Kosten deutlich. Rechnen wir einmal zusammen. Pro Monat kostet dich das Bundle 34,98 Euro Grundgebühr (24 Monate Mindestlaufzeit). Hinzu kommen einmalig Kosten von 79 Euro für das Smartphone sowie 39,99 Euro Anschlussgebühr. Über 2 Jahre Laufzeit kommen so Kosten von insgesamt 958,51 Euro zusammen. Nun kostet das hier enthaltene Pixel 8 Pro aber bereits mindestens 749 Euro (siehe Preisvergleich). Die beiden Tarife kosten normalerweise jeweils 34,99 Euro pro Monat plus 39,99 Euro Anschlusspreis. Beide zusammen würden dich über 24 Monate Laufzeit so zusätzlich 1.759,5 Euro kosten. Holst du dir alles einzeln, müsstest du also gut 2.500 Euro zusammenkratzen. In diesem Bundle bekommst du aber alles bereits für deutlich unter 1.000 Euro.

Je nachdem, wie man rechnet, bekommst du hier also locker einen der 50-GB-Tarife geschenkt oder das Pixel 8 Pro komplett kostenfrei. Zwar kommst du an andere 50-GB-Tarife auch schon preiswerter, dafür wächst dieser hier aber auch mit und bringt dich ins schnelle und stabile 5G-Netz.