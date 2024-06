Pixel 8 Pro für nur 186 Euro?! Dieser O2-Deal macht’s möglich

Das Pixel 8 Pro ist das derzeit beste Google-Handy auf dem Markt. Hier bekommst du pures Android, eine tolle Performance, ein erstklassiges Display sowie ein hochwertiges Kamerasetup. Kein Wunder also, dass das Smartphone bei uns im Test hervorragend abschneiden konnte. Einer unserer wenigen Kritikpunkte war hingegen der Preis. Doch genau diesen Nachteil umgehst du mit diesem Angebot von O 2 , denn: Hier gibt’s das Pixel 8 Pro jetzt schon für nur 186 Euro zum Tarif!

Nur 186 Euro? So rechnet sich das Angebot

Bleiben wir doch direkt mal beim Preis – immerhin ist dieser ja auch der absolute Blickfang des Deals. Die monatlichen Grundkosten für den O 2 -Tarif mit 25 GB liegen bei monatlich 34,99 Euro. Zum Vergleich: Der O 2 Mobile M Vertrag kostet einzeln ohne das Pixel 8 Pro normalerweise 29,99 Euro pro Monat. Du zahlst monatlich also einen Aufpreis von 5 Euro für das Google-Handy, über eine Laufzeit von 36 Monaten. Hinzu kommt außerdem noch ein Gerätepreis von einem Euro, sowie 4,99 Euro Versandkosten. Zusammengerechnet ergibt dies Extra-Kosten fürs Pixel 8 Pro in Höhe von 185,99 Euro. Ein Witz, wenn man sich den aktuellen Preis für das Handy anschaut. Mit Ausnahme einiger eBay-Angebote kommst du nämlich nicht für unter 758 Euro an das Gerät. Du sparst also gewaltig und sicherst dir das Google-Flaggschiff so zum absoluten Schnäppchenpreis zum Tarif.

→ Pixel 8 Pro zum O 2 -Tarif

Der Tarif zum Pixel 8 Pro im Überblick

Damit sich das Ganze für dich lohnt, musst du aber natürlich auch Interesse an einem neuen Tarif haben. Dieser kann sich aber zumindest ebenso sehen lassen. Monatlich 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz von O 2 sollten für den Alltag locker ausreichen und dir genug mobile Daten für Social Media, Streaming und Co. liefern. Ein weiterer Pluspunkt: Durch den Grow-Vorteil kommen jedes Jahr weitere 5 GB Datenvolumen kostenlos on top. Ebenfalls beachtlich ist die Surfgeschwindigkeit des Tarifs. Die maximale Bandbreite von 300 MBit/s sollte selbst beim HD-Streaming eine ruckelfreie Erfahrung garantieren. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket noch von einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming.

Zum Pixel 8 Pro selbst müssen wir hingegen wahrscheinlich nur wenig Worte verlieren. Das Google-Flaggschiff ist ein absolutes Oberklassen-Smartphone – vom exzellenten 6,7-Zoll-Display, über die starke Performance samt purem Android bis hin zum langen Update-Support von sieben Jahren. Ein weiteres Highlight ist das Kamerasystem rund um die 50-MP-Hauptkamera. Dadurch knipst du eigene Fotos und Videos in Top-Qualität, wodurch sich dieses Bundle etwa übrigens auch ideal für das Erstellen von eigenen YouTube Shorts oder TikTok-Videos eignet. Wenn du noch mehr Infos zum Pixel 8 Pro haben möchtest, solltest du einen Blick in unseren ausführlichen Testbericht werfen.