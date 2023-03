Unbegrenzt Daten im 5G-Netz + Allnet-Flat: Dieser Gratis-Tarif ist der perfekte Urlaubs-Tipp

O₂ hängt seinem Image seit einigen Jahren etwas hinterher. Das Netz gilt unter den drei Arrivierten (das vierte Netz ist noch nicht relevant) in Deutschland oft als das am wenigsten gute. Wobei Tests mittlerweile längst eine Augenhöhe mit Vodafone und Telekom bescheinigen. Auch 2022 konnte O2 im Connect Netztest ein „Sehr gut“ abstauben. Schon zum Anlass der vorherigen Netztests und um zu beweisen, dass das Netz wirklich hält, was es verspricht, rief der Mobilfunk-Netzbetreiber einst die Testkarte ins Leben. Das Angebot ist praktisch, kurzweilig und vor allem: kostenlos sowie unverbindlich für die Zeit danach. Nicht einmal um eine Kündigung musst du dich kümmern.

Schnupper-Aktion von O₂ ohne Kostenfalle

Mit der Gratis-Aktion will O₂ sein Image als Netzbetreiber mit schlechtem LTE-Netz loswerden. Tatsächlich hat das O₂-Netz, das du vor zwei oder drei Jahren vielleicht mal genutzt hast, nicht mehr viel mit dem Netz von heute zu tun. Denn allein im 5G-Bereich hat O₂ inzwischen 2.000 Antennen in 80 Städten in Betrieb. Und auch beim LTE-Netz, dem Brot- und Buttergeschäft der Netzbetreiber, hat sich viel getan. Das kannst du bereits an den 11.000 neuen LTE-Sendeelementen im Jahr 2022 ablesen. Die Netzabdeckung in der Bevölkerung stieg von 83 auf 97 Prozent.

Warum also nicht einmal ausprobieren, wie der Netzausbau in deiner Region vorangekommen ist? 30 Tage lang kannst du das Netz auf Herz und Nieren testen, so viel telefonieren und Daten übertragen, wie du möchtest. Ganz ohne Risiko und anschließende Kostenfalle beziehungsweise -verpflichtung. Denn die SIM-Karte, die O₂ dir schickt, schaltet das Unternehmen nach 30 Tagen einfach wieder ab.

Ideal ist die Aktion etwa für einen (Kurz-)Urlaub im Inland, denn Roaming ist hiermit nicht möglich. Aber gerade für Bahn- und Autobahnfahrer ist die Aktion interessant. Denn so kannst du – ganz im Sinne der Aktion – das O2-Netz dort testen, wo sich die Netzbetreiber allesamt traditionell schwertun. Entlang der Bahnstrecken auf dem Land.

Die Testkarte wird zum Dauerläufer

Statt die im Juni 2021 gestartete Aktion wie geplant kurze Zeit später wieder zu beenden, kannst du die Kostenlos-Flatrate bis heute buchen. Wie uns O₂ schon im Spätsommer 2021 auf Nachfrage mitteilte, gibt es derzeit auch kein konkretes Enddatum. „Das Angebot besteht bis auf Weiteres weiter“, bestätigte uns eine Sprecherin des Anbieters. Das galt für 2022 und läuft auch 2023 weiter.

Wie groß die Nachfrage nach den kostenlosen SIM-Karten bisher war, teilte man erwartungsgemäß nicht mit. Scheinbar groß genug, um das Angebot am Laufen zu halten und nicht so riesig, als dass es zum kostenfressenden Boomerang wird.

Kostenlose O₂ Testkarte: Das steckt drin – und das geht nicht

Jeder, der noch keinen O₂ Mobilfunkvertrag hat, kann für 30 Tage das Netz unverbindlich testen. Allerdings: Als Neukunde im Sinne dieses Angebotes giltst du auch, wenn du in den vergangenen sechs Monaten keinen O₂-Vertrag hattest. Der kostenlose Testtarif ist 5G-fähig, hat ein unlimitiertes Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit bis zu 500 Mbit/s sowie eine Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS. Da der O₂-Tarif gratis ist, kannst du ihn allerdings nicht im Roaming-Verfahren nutzen und somit nicht im Ausland. Entsprechende Verbindungen würden extra berechnet, teilte O₂ mit. Das gilt auch für Telefonate zu Sonderrufnummern. Beides ist aber im Hinblick auf den Sinn der Aktion nachvollziehbar, schließlich sollst du nicht die Netze im Ausland testen, sondern das deutsche O₂-Netz.

Das Testangebot richte sich insbesondere an Menschen in ländlichen Gebieten, wo sich die Qualität des O₂ Netzes deutlich verbessert haben soll und nun auf Augenhöhe mit dem Wettbewerb liege, wie O₂ unterstreicht. Das heißt aber nicht, dass Kunden in Großstädten das Angebot nicht nutzen können. Immerhin gibt es dort längst schon 5G-Mobilfunk.