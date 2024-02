Nur noch heute: Bei der MediaMarkt MwSt.-Aktion hagelt es saustarke Angebote

Heute ist der letzte vollständige Tag der großen Rabatt-Aktion von MediaMarkt und Saturn, bei der fast das gesamte Sortiment um rund 16 Prozent reduziert ist. Spätzünder haben aber auch noch am Montagmorgen (12.02., 9 Uhr) Zeit, um zuzuschlagen. Von einem richtig guten Saugroboter über einen der besten Over-Ear-Kopfhörer bis hin zu einem Philips Ambilight TV und Lego Technic ist für fast jeden etwas dabei. Das sind unsere sorgfältig ausgewählten Angebote. Übrigens: Wir haben die Angebote durch den Preisvergleich gejagt und zeigen dir hier nur Bestpreise – günstiger kommst du momentan also in keinem anderen Shop an die Produkte.

Roborock Saugroboter bei MediaMarkt für unter 650 Euro

Einen der besten Saugroboter gibt’s bei MediaMarkt und Saturn gerade für rund 640 Euro. Es geht um den Roborock S8+ mit Absaugstation. In unserem Test (ohne Absaugstation) hat der Saugroboter absolut geglänzt. Wir vergaben dabei die Bewertung „97/100 Punkte“! Insbesondere die Saugleistung hat uns vollkommen überzeugt und auch die Wischfunktion mit vibrierendem Wischmodul war hervorragend. Dazu ist auch die AI-Hinderniserkennung top und der Haushaltsroboter findet sich sehr gut in der Wohnung zurecht. Dank der mitgelieferten Absaugstation entleert der Roborock S8+ weiterhin seinen Inhalt automatisch in den darin enthaltenen Staubbeutel. Du musst dich also um nichts kümmern.

Von den rund 760 Euro werden im Warenkorb gut 120 Euro abgezogen, sodass du am Ende nur noch etwa 640 Euro für den erstklassigen Saug-Wisch-Roboter mit Absaugstation zahlen musst. Ein richtig starker Preis, denn so günstig gab es ihn zuvor noch nie (Preisverlauf). Warum der Deal im Detail so stark ist, zeigen wir auch in diesem Artikel anhand von Preisanalysen und Marktbeobachtungen.

Sony WH-1000XM5: Kopfhörer mit erstklassigem Klang und überragendem Noise Cancelling

Einer der besten Over-Ear-Kopfhörer kommt von Sony mit der Bezeichnung WH-1000XM5. Während der Rabatt-Aktion kommst du jetzt für nur noch rund 280 Euro an die Premium-Kopfhörer. Wir haben die Over-Ears ebenfalls bereits getestet und 95/100 Punkte vergeben. Den Klang beschrieben wir als fabelhaft und das Noise Cancelling (ANC) als überragend. Und dafür ist der jetzt angebotene Preis mehr als fair – ursprünglich standen einmal rund 400 Euro auf dem Preissschild.

Sony WH-1000XM5 mit Aufbewahrungsbox

Ninebot E-Scooter für rund 270 Euro bei MediaMarkt

Richtig günstig kommst du momentan auch an einen E-Scooter der Marke Ninebot by Segway. Auf dem Preisschild stehen nach Rabatt-Abzug nämlich nur noch rund 270 Euro. Der E-Scooter ist in einem zeitlosen Grau angestrichen und das Display am Lenker zeigt dir alle wichtigen Informationen. Mit einer vollen Akkuladung kommst du ca. 25 Kilometer weit und du saust mit bis zu 20 km/h durch die Straßen. Die maximale Tragkraft beträgt bis zu 90 Kilogramm.

55 Zoll Philips 4K-TV mit Hintergrundbeleuchtung

Einen starken 4K-TV von Philips holst du dir außerdem mit dem 55PUS8108/12 Ambilight-TV ins Haus. Der bietet dir einen großen Bildschirm mit 55 Zoll Diagonale, viele smarte Funktionen und 60 Hertz. Ein Highlight ist aber definitiv die Ambilight Hintergrundbeleuchtung. Denn hierdurch erweitert der Fernseher das Bild über den Displayrand hinaus. Das ist nicht nur angenehmer für die Augen, sondern das Bild sieht dadurch auch noch größer aus. Nach Rabatt-Abzug kostet der Fernseher nur noch rund 480 Euro bei MediaMarkt und Saturn.

Auch dieses Notebook von Lenovo für rund 400 Euro ist einen Blick wert. Suchst du hingegen einen Kaffeevollautomaten, empfehlen wir einen Blick auf dieses Modell von Philips zu werfen. Darüber hinaus kommst du derzeit knapp 150 Euro günstiger an diesen Akkusauger von Dyson. Interessierst du dich für Lego Technic, kannst du bei diesen drei Sets ebenfalls ordentlich sparen:

Spar-Trick? So kannst du noch mehr herusholen

Ein Tipp, den nicht alle kennen: Die Rabatt-Aktion läuft nicht nur bei MediaMarkt und Saturn selbst. Sie ist auch in deren Händler-Shops auf eBay aktiv. Bei den teilnehmenden Produkten der beiden Händler kannst du den Code MMS24 eingeben und erhältst den gleichen Rabatt wie im Shop selbst. Nun kannst du – wenn du in deinem eBay-Account vielleicht noch Treue-Coupons oder sonstige Extra-Gutscheine herumfliegen hast, hier via eBay dann sogar noch mehr rausholen. Die Deals sind sonst identisch. Nur für routinierte eBay-User ist hier dann vielleicht noch der eine oder andere Extra-Euro an Sparpotenzial drin.