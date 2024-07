Die Toniebox hat als Hörspielbox für Kinder ab 3 Jahren zum Ziel selbst für die kleinsten Nutzer unkompliziert bedienbar zu sein. Ohne optische Reize kann sie auch bequem zum Abspielen von Gute-Nacht-Geschichten genutzt werden. Sie ist neben der Tigerbox Touch eine der bekanntesten Hörspielboxen auf dem Markt.

Toniebox – simple Benutzung für die Kleinsten

Die Firma Boxine setzt bei der Bedienbarkeit ihrer Hörspielbox auf kinderfreundliche Aktionen. Sofern Eltern die WLAN-Verbindung des Geräts korrekt eingerichtet haben, genügt das Aufstellen einer neuen Hörspiel-Figur, um den Download einer Geschichte auf die Toniebox zu starten. Hat das Gerät einmal eine Hörspielfolge heruntergeladen, kann es diese ohne Internetverbindung wiedergeben. So lässt sich die Hörspielbox bequem als Begleiter auf langen Auto- oder Zugfahrten verwenden. Willst du dabei die Mitreisenden nicht stören, sind jedoch die Kekzhörer die bessere Alternative. Doch auch hier hat Boxine ein ähnliches Produkt im Angebot.

Nimmt ein Kind die Spielfigur im Hörspiel herunter, kann das Hörspiel durch erneutes Hinstellen der Figur wieder an der unterbrochenen Stelle gestartet werden. Das hat den Vorteil, dass selbst 3-jährige Kinder gut mit der Bedienung der Toniebox zurechtkommen, da keine komplexen Schritte oder Tastenkombinationen vonnöten sind. Da sich Kinder keine Inhalte anhören können, die nicht über die gekauften Tonies abgespielt werden, müssen sich Eltern auch nicht sorgen, dass Kinder mit für ihr Alter ungeeigneten Inhalten konfrontiert werden. Die Hörspielbox ist in verschiedenen Farben ab knapp 73 Euro erhältlich.

Tonies – auch mit zusätzlichen Folgen

Der Preis eines einzelnen Tonies liegt bei fast 15 Euro, was für ein einzelnes Hörspiel zunächst teuer erscheint. Allerdings ist nicht jeder Tonie nur an ein einziges Hörspiel gebunden. Für viele der Figuren können mittlerweile zusätzlichen Folgen heruntergeladen werden, ohne, dass zusätzliche Kosten für die Anwender dabei entstehen. Zudem sind auch immer wieder einzelnen Figuren im Angebot oder als Sets erhältlich, sodass man mit Bundles und Sales-Aktionen einiges an Geld einspart. So sind beispielsweise Toniebox Bundles mit einer Hörspielbox und drei Figuren 15 Euro günstiger als der einzelne Kauf der Artikel.

Toniebox Bundles

Neben den zusätzlichen Hörspielfolgen bieten die Figuren auch einen weiteren Mehrwert im Vergleich zu MP3-Playern, Kassetten und CDs. Da es sich um Figuren handelt, können diese von Kindern auch aktiv zum Spielen genutzt werden. Vor allem bei den jüngeren Hörern der Toniebox kommt das in der Regel ausgezeichnet an.

Wer sich nicht sicher ist, ob sich eine Geschichte für das eigene Kind eignet oder nicht, profitiert von den Hörproben, die Boxine für Interessenten bereitstellt. So können Eltern sich einen genaueren Überblick von dem Hörspiel verschaffen, dass sie für ihre Kinder besorgen wollen. Dabei sind nicht nur einzelne Hörspiel-Geschichten verfügbar. Auch Musik oder Wissens-Hörspiele von „Was ist was“ sind im Shop verfügbar. So sollen möglichst viele Geschmäcker unter den Hörern abgedeckt werden.

Kreativtonies für die persönliche Note

Dank der sogenannten Kreativtonies können Familie und Freunde für die Kleinsten auch persönliche Inhalte aufnehmen. Dafür steht in der Tonie-App ein zusätzliches Feature zur Verfügung, über das man beispielsweise eigene Geschichten für die Kinder aufnehmen kann. So haben etwa Tanten oder Onkel die Möglichkeit, eine selbst vorgelesene Geschichte aufzuzeichnen, sodass Kinder ganz gezielt Geschichten abspielen können, die man persönlich für sie aufgenommen hat.

Dabei fallen die Kreativ-Tonies mit einem Preis ab 11,99 Euro sogar günstiger aus als die Standard-Figuren. Ein großer Vorteil der Figuren ist die Vielfalt an unterschiedlichen Kreativ-Tonies. So kann man diese entweder passend zur gewünschten Geschichte oder nach Vorlieben des Kindes aussuchen. Darunter gibt es etwa Kreativ-Tonies in Form von Rittern, Prinzessinnen oder Ärzten.

Toniebox – weiteres Zubehör

Neben den Figuren, die man passend zur Box erwerben kann, hat der Hersteller auch weiteres Zubehör für die Hörspielbox im Angebot. Dazu zählen unter anderem die Tonie-Transporter, die als Aufbewahrungsboxen für die Hörspiel-Figuren fungieren. Diese sind ab knapp 20 Euro verfügbar und bieten Platz für bis zu 20 Tonies. Dank der praktischen Tragegriffe können Kinder die Transport-Tasche bequem selbst tragen. Die Transportboxen sind in denselben Farben verfügbar, in denen man auch die Hörspielbox selbst kaufen kann.

Die sogenannten Tonie-Lauscher sind Kopfhörer, die größentechnisch für Kinder ausgelegt sind. Ähnlich wie die Hörspielboxen und Transporttaschen kann man auch sie in verschiedenen Farben kaufen. In Kombination mit der Hörspielbox sollen Kinder ihre Hörspiele so ungestört von äußeren Geräuschen genießen können. Die Kinder-Kopfhörer kosten dabei knapp 30 Euro. Sogar Fan-Artikel für die Marke sind im Tonie-Shop in Form von T-Shirts verfügbar, die du ab knapp 17 kaufen kannst.

Toniebox – eine gute Option für die Kleinsten

Eine der größten Stärken der Toniebox bleibt klar die simple Bedienung für Kinder, da man solche Boxen als Geschenk auch häufig bereits vor dem dritten Lebensjahr der Kinder verschenkt. Selbst kleinere Kinder können die Figuren auf die Box stellen und größere Kinder können dank der simplen Steuerung schnell unabhängig von Erwachsenen mit der Box interagieren. Die Figuren bieten Kindern die Chance, auch unabhängig von der Toniebox damit zu spielen. Erwachsene wiederum haben viele individuelle und kreative Gestaltungsmöglichkeiten mit den Kreativ-Tonies, was viele verschiedene Geschenke möglich macht.