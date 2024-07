Stiftung Warentest mit vernichtendem Urteil: nur ein Kinderkopfhörer gut

Kinderkopfhörer locken mit einem farbenfrohen Design und versprechen eine Lautstärkebegrenzung, um die Gehörgänge der Kleinen zu schützen. Doch schon in der Vergangenheit fielen Kinderkopfhörer in Tests negativ auf. Dieses Mal konnte zumindest ein Gerät besser als „befriedigend“ abschneiden. Dennoch ist das Ergebnis ernüchternd. Von zwölf Kopfhörern ist nur einer gut, sieben sind befriedigend, einer wird als ausreichend eingestuft und drei mit mangelhaft abgestraft. Ein Modell ist sogar gesundheitsschädigend, urteilen die Tester der Stiftung Warentest.

Kinderkopfhörer – nur einer mit gutem Testergebnis

Unter den getesteten Kopfhörern findet sich eine bunte Auswahl an drahtlosen Bluetooth-Kopfhörern, Kabelkopfhörern und Modellen, die sowohl mit Kabel als auch kabellos über eine Bluetooth-Verbindung nutzbar sind. Viele der Kinderkopfhörer fielen durch den mangelnden Gehörschutz auf, ein Modell (Technisat Technifant Hörchen BT) wurde auf eine erhöhte Menge an Schadstoffen positiv getestet. In der Kunststoffummantelung des Klinkenkabels fanden sich DEHP und kurzkettige Chlorparaffine, die oberhalb der zulässigen EU-Grenzwerte lagen. Dazu fiel auch die Lautstärke des Kinderkopfhörers negativ auf. Schuld daran ist ein Moduswechsel, der direkt über einen Schieberiegel an den Kopfhörern erfolgt. Im „Kinder-Modus“ läge die Bewertung mit ausreichend (3,9) noch im tolerablen Bereich. Im „Reise-Modus“ jedoch übersteigt er die 85 dB(A). Besser sieht es hingegen beim Testsieger und Preis-Leistungs-Tipp aus.

Die Tigermedia Tigerbuddies konnten mit einem Qualitätsurteil von gut (2,4) im Test überzeugen. Sowohl der Ton als auch Tragekomfort und Handhabung erlangten eine gute Beurteilung. Schadstoffe fanden sich nicht in dem Gerät, der Gehörschutz, Akku und die Haltbarkeit des Geräts stufen die Tester als befriedigend ein. Wesentlich besser fällt der Schutz von Kinderohren beim Preis-Leistungs-Tipp, den Tonies Lauscher (2. Generation) aus. Sowohl im Gehörschutz und der Haltbarkeit überzeugte das Gerät mit einem hervorragenden Testergebnis, auch Schadstoffe fanden sich keine. Eine Bewertung für den Akku entfällt, da es sich um reine Kabelkopfhörer handelt. Allerdings beurteilte man den Ton, Tragekomfort und Handhabung bei dem Modell mit befriedigend schlechter als beim Testsieger.

Nachfolgend erhältst du alle Qualitätsurteile der getesteten Kinderkopfhörer auf einen Blick:

Tigermedia Tigerbuddies – gut (2,4)

JBL JR310 – befriedigend (2,6)

OTL Pokémon PK0758 – befriedigend (2,6)

Tonies Lauscher (2. Generation) – befriedigend (2,7)

JBL JR310BT – befriedigend (2,8)

JLab JBuddies Studio – befriedigend (2,8)

Lenco HPB-110 – befriedigend (3,2)

JVC HA-KD7 – befriedigend (3,5)

Hama Kids Guard – ausreichend (4,0)

Belkin Soundform Mini – mangelhaft (4,8)

Philips TAK4206 – mangelhaft (5,5)

Technisat Technifant Hörchen BT – mangelhaft (5,5)