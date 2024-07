Hörgenuss pur: Sony Over Ears jetzt zum Kampfpreis bei Aldi

Wer den höchsten Komfort beim Musikhören genießen möchte, kommt um einen Over-Ear-Kopfhörer nicht herum. Die Audio-Qualität ist in den meisten Fällen deutlich besser als bei kleinen In-Ear-Kopfhörern und auch den Tragekomfort von Over-Ears wissen viele Nutzer zu schätzen. Bei Aldi kannst du jetzt von einem neuen Over-Ear-Sonderangebot profitieren. Denn dort kannst du ab sofort den kabellosen Bluetooth-Kopfhörer Sony WH-ULT900NB mit Dual Noise Cancelling kaufen – wahlweise in Weiß oder Schwarz.

Sony Over-Ear-Kopfhörer zum Sparpreis kaufen

Sony verspricht nicht nur einen hohen Tragekomfort, sondern auch einen kraftvollen Bass und bei Gesprächen über ein gekoppeltes Smartphone auch eine klare Gesprächsqualität. Windgeräusche beim Telefonieren werden nach Angaben des Herstellers auf ein Minimum reduziert. Das faltbare Design sorgt für eine hohe Alltagstauglichkeit. Eine Sprachsteuerung ist über den Google Assistant („Hey Google“) oder „Alexa“ von Amazon möglich.

In zugehörigen Testberichten im Internet wird all das auch als durchweg positiv hervorgehoben. Der Bass kann bei manchen Musikstücken zwar etwas über die Stränge schlagen, macht bei so manchen Audiostücken andererseits aber auch richtig viel Laune. Das optimale Basslevel kannst du in zwei Stufen selbst auswählen (ULT1/ULT2).

Sony WH-ULT900NB

Auch auf eine lange Akkulaufzeit kannst du dich freuen. Sony verspricht bis zu 30 Stunden. Dank Multipoint-Connection kannst du auch zwei Geräte gleichzeitig mit den 255 Gramm schweren Sony-Kopfhörern verbinden. Über eine passende App kannst du den Sound zudem in einer Equalizer-Funktion nach deinen persönlichen Vorlieben bis ins kleinste Detail anpassen.

Aldi ist günstig – aber hier bekommst du die Kopfhörer noch preiswerter

Und der Preis? Der liegt im Aldi Onlineshop ab sofort bei 169 Euro und damit immerhin 10 Euro unterhalb des Niveaus von Sony selbst. Hinzu kommen einmalig 5,95 Euro für den Versand. Bei Bedarf kannst du dich auch für eine Ratenzahlung über Klarna entscheiden. Dann werden in drei zinsfreien Raten jeweils rund 57 Euro fällig.

Konkurrenzlos günstig? Fast! Denn zum Beispiel bei MediaMarkt bist du noch etwas günstiger dabei. Hier zahlst du inklusive Versandkosten nur 149,99 Euro. Bei Expert zahlst du aktuell 159 Euro. So gut das Angebot von Aldi also auf den ersten Blick erscheint, in anderen Webshops kannst du die Kopfhörer noch preiswerter kaufen. Eine Tragetasche ist in allen Fällen im Lieferumfang inklusive.