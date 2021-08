Sony Music attackiert die Toniebox mit diesem Schritt

Sony Music Entertainment Germany hat Anteile an Tiger Media International GmbH erworben. Wie viele Anteile das Unternehmen genau gekauft hat, halten die Partner dabei unter Verschluss. Während man bei Tiger Media vom erhöhten Eigenkapital profitiert, will Sony Zugang sich Zugang zum wachsenden Markt für Kinder-Entertainment verschaffen.

Sony Music Entertainment und Tiger Media – eine starke Partnerschaft?

Für Sony Music Entertainment stellt der Einstieg bei Tiger Media ein weiteres Standbein im Streaming-Business dar. Bereits seit dem Jahr 2014 setzt das Unternehmen verstärkt auf Streaming-Angebote. Seit dem Jahr 2020 soll bereits ein großer Anteil der Verkaufserlöse durch Streaming erbracht worden sein. Mithilfe von Tiger Media will Sony an die Erfolge ihrer „My First Sony“-Geräte anknüpfen. Diese ermöglichten Kindern schon innerhalb der letzten 30 Jahre, CDs zu sammeln und frei über ihre eigene Musik zu verfügen. Heutzutage mögen CDs überholt sein, aber das Sammelfieber von Kindern hat sich nicht verändert, sondern das Medium. Statt CDs sind nun Tigercards die passende Alternative für die Tigerbox Hörspielbox.

Bis zum 1. September 2021 soll Sony laut getroffener Vereinbarung der Partner seinen eigenen Kids-Content des Labels Europa in Tiger Medias Streamingdienst Tigertonie einbringen. Damit wird das Streaming-Angebot von über 7.000 Titeln auf über 10.000 Titel anwachsen. Aus Sicht von Arndt Seelig, Senior Director Family & Home Entertainment bei Sony Music, kombiniert Tiger Media mithilfe seiner Tigerbox und den dazugehörigen Tigercards das beste aus gleich zwei Welten – Streaming und Einzelmedien.

Kampfansage an die Konkurrenz

Dank der Tigercards bleibt der Sammelcharakter der einzelnen Hörspiele für Kinder erhalten und greifbar, trotz des digitalen Streaming-Zeitalters. Die günstigen Streaming-Optionen durch Tiger Medias Tigertickets können den jungen Hörern Zugang auf viele tausend Titel verschaffen, die sich dank der Partnerschaft mit Sony erneut erweitern. Das sorgt für einen größeren Vorsprung des Unternehmens im Vergleich zu seinem größten Konkurrenten: Dem Düsseldorfer Unternehmen Boxine mit seiner bekannten Toniebox.

Dabei bietet die Tigerbox die gleiche Kontrollmöglichkeit für Eltern wie die Toniebox. Nur kindgerechte Inhalte sind verfügbar und der Nachwuchs kann nicht versehentlich auf ungeeigneten Content zugreifen. Wenn Eltern noch genauer wissen wollen, was ihr Kind hört und was nicht, sorgen die Tigercards für einen ebenso guten Überblick wie die Spielfiguren der Toniebox. Der Konkurrent bietet hingegen keinerlei Streaming-Angebote an – hier dürften Sony und Tiger Media also großes Potential sehen, die Konkurrenz abzuhängen.

Mit den zusätzlichen Titeln ist Tiger Medias Streaming-Angebot bei gleichbleibenden Kosten für Eltern umso lukrativer und interessanter. Das ist ein weiterer Vorteil für die Tigerbox im Vergleich zur Toniebox, der sich zusätzlich zu den günstigeren Tigercards ergibt. Für den Preis eines Tonies lassen sich etwa beinahe zwei Tigercards erwerben und somit fast die doppelte Anzahl an Hörspielen. Rechnet man die günstigste Option der Tigertickets, nämlich das 12-Monats-Ticket, auf die Kosten eines einzelnen Monats, so sind bald über 10.000 Titel für etwa6,25 Euro pro Monat verfügbar. Das bedeutet, dass man hierbei für den Preis von 74,99 Euro, was ungefähr 9 bis 10 einzelnen Hörspielen entspricht, Zugriff für ein ganzes Jahr auf alle Titel in Tigertonies erhält.

Sony Music Entertainment und Tiger Media – rosige Aussichten für die Unternehmen

Mithilfe der Partnerschaft der beiden Unternehmen ist Tiger Medias Streaming-Angebot noch attraktiver für Eltern und ihren Nachwuchs. Mit so viel Druck, den man auf die Konkurrenz ausübt, erhoffen sich die Unternehmen wohl die Toniebox verstärkt zu verdrängen oder in Zugzwang zu bringen. Wie sich diese Partnerschaft konkrete auf die Umsätze der Konkurrenz auswirken wird, lässt sich noch nicht abschließend einschätzen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Tiger Medias Erlöse dank des größer werdenden Streaming-Angebots weiter steigen werden. Diese Partnerschaft dürfte also einer lukrativen Zukunft entgegenblickt.