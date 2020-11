Amazon-Nutzer erhalten 2 Hörbücher ihrer Wahl kostenlos: So geht‘s

Hörbücher sind eine schöne Sache. Zwar fehlen der markante Papier-Geruch und das Geräusch umblätternder Seiten, dafür kann man Audiobücher bequem und überall „lesen“ – sei es in der überfüllten Bahn oder im Geschäft. Besonders schön ist es, wenn die Hörbücher zudem auch noch kostenlos sind. Und genau das ist aktuell der Fall; wenngleich zunächst eine bestimmte Voraussetzung erfüllt sein muss.

Kostenlose Hörbücher bei Audible – das sind die Bedingungen

Mit über 400.000 Titeln dürfte das Amazon-Unternehmen Audible etwas für jeden Geschmack parat haben. Und aus ebendiesen 400.000 Titeln können Amazon-Kunden nun zwei Hörbücher frei aussuchen. Der erwähnte Haken beziehungsweise die Voraussetzung ist, dass Nutzer ein Amazon Echo Dot der dritten Generation (Smart Speaker) besitzen und ihr Konto damit verbunden haben müssen.

Zudem gilt das Angebot nur für Audible-Neukunden, allerdings ist das wie bei jeder Audible-Aktion nur auf dem Papier so. Tatsächlich können oftmals auch langjährige Bestandskunden solche Angebote wahrnehmen. Das haben wir in diesem Fall selbst ausprobiert, wobei das Testkonto tatsächlich nur wenige Wochen zuvor gekündigt wurde. Das Resultat: Zwei kostenlose Hörbücher im Wert von rund 20 Euro und keinerlei Probleme mit der Neukunden-Richtlinie. Es empfiehlt sich also, es zumindest zu versuchen. Denn fragen kostet bekanntlich nichts.

So funktioniert Audible

Audible und Video-on-Demand-Dienste wie Netflix oder Prime Video unterscheiden sich in ihrer Funktionsweise. Während man mit einem Netflix-Abo jederzeit auf unzählige Filme zugreifen kann, erhalten Audible-Kunden lediglich ein einziges Hörbuch ihrer Wahl pro Monat. Dafür gehört dieses von da an dem Nutzer und kann auch nach Beendigung des Audible-Abos jederzeit abgerufen werden. Das gilt auch für die beiden Aktionsbücher, die aktuell verschenkt werden. Sobald du das kostenlose Abonnement abgeschlossen hast, kannst du dir sofort ein Hörbuch deiner Wahl aussuchen. Das zweite Audiobuch erhältst du derweil erst einen Monat später.

Achtung: Nach zwei Monaten (60 Tage) verlängert sich das Audible-Abo automatisch. Jeder folgende Monat kostet dich 9,95 Euro. Damit dies nicht geschieht, musst du das Abo noch vor Ablauf dieser 60 Tage kündigen. Einen Monat lang solltest du damit allerdings warten. Denn wenn du kündigst, bevor du das zweite Buch heruntergeladen hast, verfällt das Guthaben.

Parallel zur beschriebenen Aktion bietet Audible einige Bücher auch dauerhaft kostenlos an – und das ohne die Notwendigkeit eines Abonnements. Wenn du also von den Algorithmen als Bestandskunde identifiziert wirst, kannst du dich zum Trost auch in Audibles Gratis-Liste bedienen:

