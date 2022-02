Disney+ Kindersicherung: So kontrollierst du, was die Kleinsten sehen

Obwohl Disney+ jede Menge Filme und Serien im Angebot hat, die für Kinderaugen bestimmt sind, gibt es zeitgleich genauso viele Inhalte, die die Kleinsten besser nicht sehen sollten. Aktuelles Beispiel: Die neue Serie „Pam & Tommy“, in der es um das berühmte Sex Tape von Pamela Anderson geht. Doch wie kannst du kontrollieren, was dein Kind sieht? Daneben sitzen bleiben musst du nicht. Stattdessen kannst du ganz einfach eine Kindersicherung für Disney+ einrichten.

Disney+: So stellst du eine Kindersicherung ein

Möchtest du also dein Kind einschränken und unpassende Inhalte verbergen, gibt einen einfachen Weg. Du findest beim Streaming-Dienst die Einstellung „Kinderprofil“, das sich in wenigen Schritten einrichten lässt. Wichtig zu wissen ist, dass es ein Hauptprofil – am besten dein eigenes – gibt. Das Kinderprofil kann es nicht sein.

Dazu musst du dich in deinem Disney+-Account anmelden – entweder mobil oder über den Browser – und in den Einstellungen „Profil hinzufügen“ auswählen. Prinzipiell funktioniert die Einrichtung so wie bei jedem anderen Profil auch. Hast du ein neues Profil hinzugefügt, wählst du Bild samt Name aus und navigierst im Folgenden zum entscheidenden Schritt. Du markierst das Profil als „Kinderprofil“, indem du den Schieberegler nach rechts schiebst. Ist das geschehen, musst du lediglich speichern. Das Kinderprofil bietet im Vergleich außerdem eine intuitivere Nutzeroberfläche, die dein Kind leichter bedienen kann.

Trick 17: Mehr Kontrolle über dein Kind

Möchtest du auf Nummer sicher gehen, kannst du neben dem Kinderprofil zusätzliche Maßnahmen innerhalb von Disney+ treffen. Wollte dein Kind Serien und Filme für „Erwachsene“ ansehen, könnte es theoretisch einfach das Profil wechseln. Hier kannst du vorbeugen und in den Einstellungen die Funktion „Kindersicherung für den Profilwechsel“ aktivieren. Was passiert dann?

Möchte dein Kind von dem gesicherten Kinderprofil in das Erwachsenenprofil wechseln, muss es vorher eine Ziffernabfolge eingeben. Das entsprechende Passwort legst du in den Einstellungen des Kinderprofils und bei der Aktivierung der Funktion fest.

Alternative Altersfreigabe

Ein weiterer Knackpunkt ist das Alter deines Kindes. Ältere Kinder wollen keine Serien oder Filme für Kleinkinder a la „Peppa Wutz“ schauen. Damit dein Kind innerhalb des eigenen Profils auch die passenden Serien und Filme angezeigt bekommt, kannst du neben der Beschränkung auch eine Altersfreigabe einrichten.

Um die Freigabe einzurichten, musst du ebenfalls zu „Profil bearbeiten“ navigieren und unter Kindersicherung > Altersfreigabe das gewünschte Alter eingeben. Vorher musst du ein von dir erstelltes Passwort eingeben. Hier kannst du zwischen 0, 6, 12, 16 und 18 Jahren auswählen. Danach zeigt Disney+ unpassende Serien und Filme nicht mehr auf der Startseite an.

Profi-Tipp: Deinen Account mit PIN schützen

Dieser Tipp ist nicht nur bei Kindern, sondern auch generell nützlich. Denn du kannst deinen (Eltern-)-Account mit einem selbst gewählten Passwort schützen. So verhinderst du, dass jemand auf dein Profil zugreifen kann.

Auch diese Einstellung findest du im Menü-Unterpunkt Profil > Profil bearbeiten. Hast du deinen Account ausgewählt, kannst du unter der Option Profil-PIN > Kindersicherung die PIN-Eingabe finden. Um die vierstellige Zahlenkombination festzulegen, musst du dich vorher mit deinem Passwort verifizieren.