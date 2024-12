Nur heute: Lidl schmeißt geniales Küchengerät mit 72 Prozent Rabatt raus

Wir haben in den Tagesdeals von Lidl jetzt ein geniales Angebot mit 72 Prozent Rabatt entdeckt. Zum aktuellen Angebotspreis von lediglich 24,99 Euro gehört das Küchengerät daher definitiv in jede Küche. Die Rede ist dabei vom Nicer Dicer Fusion Smart. Hiermit kannst du Gemüse und andere Zutaten ganz schnell und sicher schneiden, würfeln, hobeln und vieles mehr. Das 16-teilige Set besticht dabei mit seiner einfachen Nutzung, genauso wie mit hochwertigen Klingen aus Edelstahl. Und das Beste: Nur heute macht Lidl den Nicer Dicer zum echten Schnäppchen.

Ein Muss für jede Küche: Darum lohnt sich das Gerät

Gleichmäßig dünne Gurken für den Salat, fein gewürfelte Zwiebeln zum Anbraten oder Gemüse im Julienne-Schnitt ganz nach Art eines Chefkochs. Mit dem Nicer Dicer gelingt dir all das und noch vieles mehr – und das selbst als Kochanfänger. Das praktische Küchengerät macht das Schneiden, Würfeln, Reiben, Hobeln und Co. von verschiedenen Zutaten zum Kinderspiel. Die extrem scharfen Messereinsätze machen kurzen Prozess mit deinen Zutaten. Gleichzeitig kommen deine Hände aber nie mit den Klingen aus Edelstahl in Berührung, wodurch du keine Angst um deine Finger haben musst.

Die geschnittenen Zutaten landen im Anschluss im Auffangbehälter samt Frischhalte-Deckel. Dadurch kannst du Gurken, Zwiebeln, Paprika und mehr im Anschluss auch gut verstauen und transportieren – ideal, um etwa dem Gastgeber an Weihnachten oder Silvester ein wenig unter die Arme zu greifen. Und ganz wichtig für alle Putzmuffel: Das Ganze ist spülmaschinengeeignet, wodurch die Reinigung genauso unkompliziert wie das Schneiden bleibt.

Schnell zuschlagen – Lidl-Schnäppchen gilt nur heute

Das Gerät scheint also wirklich ein Must-have für jede Küche zu sein – insbesondere zum aktuellen Preis. Lidl streicht momentan nämlich satte 72 Prozent vom UVP des Nicer Dicers. Statt ursprünglich fast 90 Euro zahlst du somit nur noch 24,99 Euro für das Küchengerät. Hinzu kommen zwar noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro, doch auch mit Blick auf den Preisvergleich handelt es sich hierbei um ein Top-Angebot.

Der einzige Haken: Das Lidl-Schnäppchen gilt ausschließlich heute, den 8. Dezember. Wenn du Interesse am Nicer Dicer hast, solltest du also unbedingt schnell zugreifen. Falls du den Tagesdeal des Discounters hingegen verpasst haben solltest, findest du den aktuell günstigsten Preis für das Küchengerät hier. So verlangt etwa Amazon derzeit nur rund 31 Euro für das Gadget – dank der Gratis-Lieferung für Prime-Mitglieder ebenfalls eine gute Option.