Neue E-Bikes von Eskute vorgestellt: inside digital Leser erhalten Exklusiv-Rabatt

Eskute hat vier brandneue E-Bikes im Sortiment: Zwei Fahrräder für die Stadt und zwei fürs Gelände – jeweils in einer Standard- und einer Pro-Version. Wir zeigen dir, was sie können. Der Exklusiv-Rabatt für inside digital Leser gilt übrigens nicht nur für die neuen Modelle, sondern für alle im Onlineshop verfügbaren E-Bikes. Kaufst du eins, gibts mit dem Rabattcode „insidedigital“ 50 Euro Rabatt. Landen gleich zwei Fahrräder in deinem Warenkorb, so bekommst du mit dem Code „insidedigital2“ 100 Euro Vergünstigung.

E-Mountainbikes von Eskute mit bis zu 120 Kilometern Reichweite – günstiger mit Rabattcode

Nun aber zu den neuen E-Bike-Modellen. Unter dem Namen Netuno verkauft Eskute seine neue E-Mountainbike-Serie. Die schicken Fahrräder eignen sich sowohl für den Stadtverkehr als auch für Fahrten im Gelände. Denn dank der stoßdämpfenden Federgabel sind auch Wurzeln, Steine und sonstige Unebenheiten im Boden kein Problem. Die Basis-Version kommt mit einem 250 Watt Bafang Heckmotor und einer Akkukapazität von 522 Wattstunden. Eine volle Ladung reicht dabei für eine Strecke von bis zu 100 Kilometern. Außerdem ist eine Kettenschaltung mit sieben Gängen integriert. Über eine LED-Anzeige siehst du die Geschwindigkeit und weitere hilfreiche Informationen.

Die Pro-Version bietet dir mit bis zu 120 Kilometern eine etwas höhere Reichweite und mit einer 9-Gang-Schaltung noch mehr Leichtigkeit beim Fahren. Die Akkus beider Modelle haben eine Ladezeit von rund fünf Stunden. Übrigens: Der Akku versteckt sich unscheinbar im Rahmen, wodurch das E-Bike fast wie ein normales Fahrrad aussieht. Die Basis-Version kostet regulär 1.299 Euro und mit unserem Rabattcode „insidedigital“ nur noch 1.249 Euro. Die Kosten für das Pro-Modell liegen aktuell im Vorverkauf bereits bei 1.999 Euro – nach Abzug des Rabatts sind es nur noch 1.949 Euro. Und denk dran: Wenn du gleich zwei E-Bikes kaufst, bekommst du mit dem Code „insidedigital2“ noch mehr Rabatt.

E-City-Bikes für die Straße mit exklusivem Rabatt ab 1.199 Euro

Polluno ist die neue E-Citybike-Reihe von Eskute. Auch hier hat der Hersteller eine Basis- und eine Pro-Version im Angebot. Das Polluno City E-Bike wurde für den Weg zur Arbeit, zum Supermarkt oder zu Freunden konzipiert. Es kommt – wie auch das Netuno E-Mountainbike – mit einem 250 Watt Bafang Heckmotor, hat einen Akku mit 522 Wattstunden verbaut und bietet eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Die Unterschiede zum E-Mountainbike liegen vor allem bei der Bereifung und den Stoßdämpfern. Außerdem liegt beim City-Bike der Rahmen deutlich tiefer, was den Auf- und Abstieg um einiges erleichtert. Dadurch eignet sich das E-Citybike auch hervorragend für ältere Personen.

Das neue Polluno E-Citybike von Eskute

Für die Basis-Version Polluno City E-Bike zahlst du aktuell im Pre-Sale 1.249 Euro. Löst du beim Kauf den Rabattcode „insidedigital“ ein, bekommst du das Fahrrad nochmal 50 Euro günstiger. Achtung: Der Pre-Sale des E-Bikes endet am 25. April. Kaufst du das Fahrrad danach, bekommst du nur noch den Exklusiv-Rabatt mit unserem Code.

Das Polluno Pro kostet im Pre-Sale 1.899 Euro und 1.849 Euro nach Gutschein-Abzug. Beim Kauf von zwei Fahrrädern bekommst du 100 Euro Rabatt. Das Pro-Modell bietet 120 Kilometer Reichweite und mit einer 9-Gang-Schaltung noch einmal zwei Gänge mehr als die Basis-Version. Du möchtest ein anderes E-Bike kaufen? Unsere Exklusiv-Codes gelten für jedes E-Bike im Online-Shop von Eskute.