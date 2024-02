MediaMarkt-Deal des Jahres: Zwei Galaxy A54 +Tarif zum Preis von einem

Während der aktuell laufenden Doppelkarten-Aktion von O 2 kannst du dir bei MediaMarkt einen zweiten Tarif gratis zu verschiedenen Bundles sichern. Die Aktion selbst haben wir dir hier schon genauer vorgestellt. Jetzt ist uns allerdings ein ganz besonderer Doppelpack ins Auge gesprungen. Bei dem Deal zum Galaxy A54 bekommst du nämlich nicht nur einen zweiten Tarif, sondern gleich ein zweites Galaxy A54 geschenkt! Das Angebot findest du, indem du auf dieser Aktionsseite ein wenig nach unten scrollst. Was der Deal alles genau beinhaltet und wie sich das Angebot rechnet, erfährst du in diesem Artikel.

Doppel-Tarif mit zweitem Galaxy A54 für nur 69 Euro extra?!

Schauen wir uns den Tarif genauer an. Für monatlich 29,98 Euro bekommst du den O 2 Mobile M Tarif doppelt. Das bedeutet: Du zahlst lediglich rund 30 Euro und bekommst den zweiten Tarif über die komplette Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten gratis dazu. Versteckte Extra-Kosten fallen übrigens auch keine an. Einzeln kostet der O 2 -Tarif nämlich sogar 29,99 Euro pro Monat.

Doch was wird dir hierbei überhaupt geboten? Der O 2 Mobile M Vertrag liefert dir 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Betreibers. Du bist zudem mit einer flotten Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s unterwegs. Dadurch sollten selbst HD-Streams stets ruckelfrei laufen. Außerdem profitierst du noch vom Grow-Vorteil, durch den deine mobilen Daten jährlich um weitere 5 GB wachsen. Abgerundet wird der Tarif-Doppelpack zum Galaxy A54 von einer Telefon- und SMS-Flat sowie kostenlosem EU-Roaming.

Du bekommst hier wirklich zwei Galaxy A54 für nur 69 Euro zum Doppel-Tarif

Neben den monatlichen Grundkosten in Höhe von 29,98 Euro fallen einmalig noch 39,99 Euro als Anschlusspreis an. Für das Galaxy A54 zahlst du hingegen lediglich 69 Euro extra – und das wohlgemerkt für zwei der Samsung-Smartphones!

Zwei Tarif-Bundles zum Preis von einem

Selbstverständlich kann dieser geniale Tarif-Doppelpack sich auch preislich absolut sehen lassen. So zahlst du über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten insgesamt etwa nur rund 828 Euro – für zwei Tarife und Smartphones. Zum Vergleich: Bereits ein Galaxy A54 kostet schon mindestens 332 Euro. Für zwei der Samsung-Geräte müsstest du also sogar 665 Euro hinblättern.

Wie stark das Angebot wirklich ist, verdeutlicht der Effektivpreis. Hierfür ziehst du von den Gesamtkosten (828 Euro) die Gerätepreise ab (665 Euro) und teilst das Ergebnis durch die Vertragslaufzeit (24 Monate). Dies ergibt dann effektive Monatskosten in Höhe von 6,81 Euro. Ein absolutes Schnäppchen für zwei 25-GB-Tarife und zwei Galaxy A54! Egal, ob als Geschenk für den Partner, Freunde oder für den Nachwuchs – dieser Tarif-Hammer lohnt sich.

Galaxy A54: Nicht umsonst das beliebteste Handy

Mit dem Galaxy A54 sicherst du dir das beliebteste Smartphone unter den inside digital Lesern gleich doppelt. Das Samsung-Gerät liefert dir ein herausragendes Gesamtpaket für den täglichen Gebrauch. So punktet etwa der Samsung Exynos 1380 Prozessor mit 8 GB RAM mit einer starken Leistung. Ein waschechter Hingucker ist zudem das 6,4 Zoll Super-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. In unserem Test waren wir insbesondere vom Bildschirm wirklich begeistert. Gleichzeitig liegt das Smartphone mit seiner kompakten Größe hervorragend in der Hand.

Samsung Galaxy A54 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 202 g Farbe Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White Einführungspreis Galaxy A54 (8/256 GB): 539 €, Galaxy A54 (8/128 GB): 489 € Marktstart März 2023

Zu den weiteren Highlights zählt unter anderem der 5.000 mAh starke Akku sowie der Speicher. Die verbauten 128 GB kannst du dank des vorhandenen microSD-Slots nämlich problemlos erweitern. Die hochwertige 50-MP-Hauptkamera und der Schutz gegen das Eindringen von Wasser nach IP67 runden das beeindruckende Gesamtpaket ab.

→ Zwei Galaxy A54 mit zwei 25-GB-Tarifen für monatlich 29,98 Euro (Angebot ist unten auf der Aktionsseite zu finden)