Prime Day sei dank: So günstig gibt es Ecovacs-Saugroboter nur selten!

​Du willst dir einen neuen Saugroboter zulegen, weißt aber nicht genau welches Modell zu dir passt? Dann solltest du dir unbedingt die aktuellen Ecovacs-Angebote am Amazon Prime Day genauer anschauen. Der Hersteller hat zahlreiche Modelle um bis zu 45 Prozent reduziert und bietet dir sogar einen Fensterputzroboter und den Ecovacs Goat G1 Mähroboter derzeit deutlich günstiger an. Welche Angebote dich genau erwarten, schauen wir uns jetzt an.

Ecovacs Deebot X5 Omni: Premium-Qualität in günstig

Einer der wohl beliebtesten Saugroboter mit integrierter Wischfunktion ist der Ecovacs Deebot X5 Omni. Während der Amazon Prime Deal Days bekommt Ihr das Gerät für 899 Euro, wodurch ihr hier gerade 18 Prozent im Vergleich zur UVP von 1.099 Euro spart. Mit einer satten Saugleistung von 12.800 Pa, einem ausfahrbaren Wischmopp und einer autonomen Absaugstation bestückt kann der Putzteufel diesen Preis mehr als rechtfertigen.

Günstiger gab es den erst seit Mitte dieses Jahres erhältlichen Saugroboter inklusive Absaugstation zudem noch nie!

Die eckige Bauweise des Deebot X5 Omni sieht man nicht häufig.

Vergleichbare Modelle kosten häufig nicht weniger als 1.200 Euro, wodurch du hier ein echtes Schnäppchen abgreifen kannst. Besonders spannend ist das Gerät auch für Haustierbesitzer. Denn die Walzenbürste nutzt die sogenannte „ZeroTangle“-Technologie, wodurch sich keine Haare verheddern. Durch TruEdge werden zudem auch Ecken und Kanten gründlich gereinigt. Aufgrund der quadratischen und recht flachen Bauweise kommt der Ecovacs Deebot X5 Omni auch problemlos unter deine Möbel.

Die Navigation wird durch TrueDetect 3D übernommen. Dabei handelt es sich um eine Lichttechnologie die 3D-Bildalgorithmen nutzt, um Hindernisse zu erkennen. Im Test zum X5 Omni unserer Kollegen von nextpit hat das auch hervorragend funktioniert. Möchtest du allerdings etwas mehr Akkulaufzeit und den YIKO-Sprachassistenten, wird dir der X5 Omni nicht reichen. Zum Glück bietet Ecovacs gerade auch den Deebot X5 Pro Omni an. Dieser kostet normalerweise 1.299 Euro, kostet dich gerade aber nur 1.099 Euro.

Noch mehr Haushalts-Deals am Prime Day

Nicht nur der Deebot X5 Omni ist derzeit reduziert. Der Hersteller hat eine ganze Palette an spannenden Angeboten für dich auf Lager. Neben echten Budget-Saugern wartet auch der Goat G1-800 – einer der besten Rasenmäher-Roboter – oder mit dem Winbot W2 Omni ein Fensterputzroboter auf dich. Welche Deals du dir noch sichern kannst, verraten wir dir natürlich:

Bei den Angeboten handelt es sich um aktuelle Bestpreise. Dadurch bekommt Ihr die Haushaltshelfer gerade bei keinem anderen Händler günstiger. Außerdem solltest du dich beeilen, denn die Deals gelten nur während des Prime Days. Das heißt, dass du nur zwei Tage Zeit hast, die hier angebotenen Geräte so günstig zu ergattern.