Der aktuelle Prospekt von MediaMarkt bietet zahlreiche Angebote aus verschiedenen Bereichen: Von der Waschmaschine bis zur elektrischen Zahnbürste sind Offerten aus allen möglichen Bereichen mit dabei. Darunter auch ein äußerst beliebtes Smartphone für unter 200 Euro oder ein leistungsstarker Akku-Staubsauger von Dyson. Hier kommen unsere Favoriten.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128 GB)

Eines der besten Preis-Leistungs-Smartphones aus dem vergangenen Jahr ist wieder im Angebot. In der größeren Speicherversion – 128 GB statt 64 GB – gibt es das Xiaomi Redmi Note 8 Pro für 188,98 Euro zu kaufen. MediaMarkt ist neben Handelsschwester Saturn der einzige Händler, der das beliebte Mittelklasse-Smartphone für unter 200 Euro anbietet.

Highlights des Smartphones sind die 64-Megapixel-Kamera, der große Akku und auch das Display. Mit 6,53 Zoll gehört das Redmi Note 8 Pro aber nicht zu den kleinen Vertretern auf dem Smartphone-Markt. Im inside digital Ranking war das Redmi Note 8 Pro einst sogar auf dem zweiten Platz. In den Top-10 unserer Lesergunst ist es nach wie vor und belegt einen starken achten Platz.

Devolo Starter-Kit bei MediaMarkt

Devolo ist einer der Marktführer in Sachen Heimvernetzung. Das Powerline-System bringt deinen Internet-Anschluss dorthin, wo es der Router selbst nicht hinschafft. Über die Stromleitung wird das Signal per Kabel geleitet und per Steckdosenadapter am gewünschten Ort per WLAN ausgespielt. Außerdem verhindert das System überflüssigen Kabelsalat. Willst du deinen Fernseher etwa per LAN-Kabel mit dem Internet verbinden, kannst du auch hierfür die Adapter von Devolo nutzen ohne das Netzwerkkabel quer durch die Wohnung vom Router zum TV-Gerät (oder Receiver, Konsole, etc.) verlegen zu müssen

Das Starterset Devolo 9390 dLAN 1200+ mit zwei Adaptern kostet im MediaMarkt-Angebot noch bis Montag 129,65 Euro. Auch das ist aktueller Bestpreis für das Starter-Kit, mit dem du dein WLAN im Haus deutlich verbesserst.

Dyson Cyclone V10 Akku-Staubsauger

Dyson steht insbesondere für leistungsstarke und beutellose Staubsauger „ohne Saugkraftverlust“, wie es in der Werbung der frühen 2010er-Jahre so oft hieß. Auch bei Akku-Staubsaugern, die vielseitiger eingesetzt werden können, hat sich Dyson einen Namen gemacht und ist bei Kunden beliebt.

Die Akku-Staubsauger der V-Serie sind die Flaggschiffe und leistungsstärker, je höher die Zahl im Namen ist: So ist der Dyson V8 einer der Top-Seller des Herstellers. Aktuelles Top-Modell ist der V11. Dazwischen greift das MediaMarkt-Angebot: Der Dyson Cyclone V10 Absolute ist für 457,18 Euro im Angebot. Nur wenige Händler bieten den Sauger überhaupt unter 500 Euro an. Und unter jenen, die den Preis halten, ist MediaMarkt derzeit der günstigste. Der Preisverlauf zeigt zwar auch, dass 420 Euro bisher der beste jemals erzielte Preis war. Die nun aufgerufenen 457 Euro stellen aber den Bestpreis der vergangenen rund drei Monate dar (Preisvergleich von guenstiger.de).

Mehrere Kaffeevollautomaten bei MediaMarkt reduziert

Neben den drei genannten Angeboten sind bei MediaMarkt auch zahlreiche Kaffeevollautomaten reduziert. Darunter diese drei beliebten Modelle verschiedener Marken:

Diese und alle weiteren Angebote des aktuellen MediaMarkt-Katalogs gelten noch bis Montagmorgen, um 9 Uhr. Am Wochenende steht also der Endspurt der Deals an.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.