Das ist der beste Bluetooth-Lautsprecher: Jetzt ist er endlich wieder günstig

Der deutsche Hersteller von Audioprodukten Teufel produziert hochwertige Kopfhörer, Lautsprecher und Hi-Fi-Systeme. In unserem Test hat er uns mit einem grandiosen Klang und einer hohen Lautstärke absolut überzeugt. Und auch die Stiftung Warentest verlieh dem Bluetooth-Lautsprecher die Note „Sehr gut“. Damit landete er 2020 auch hier auf Platz 1 neben 33 weiteren getesteten Bluetooth-Lautsprechern. Der Preis der Bluetooth-Box schwankte in den vergangenen Monaten immer wieder zwischen rund 280 und 350 Euro. Jetzt ist er bei Teufel seit mehreren Monaten erstmalig wieder für 279,99 Euro erhältlich und damit 70 Euro günstiger als der UVP. Laut Angaben von Teufel gilt der Angebotspreis nur bis zum 14. Juni. Das kannst du von der Box erwarten und so gut ist der Deal.

Teufel Rockster Cross: Das bietet der top Bluetooth-Lautsprecher

Der Bluetooth-Speaker Rockster Cross der Marke Teufel liefert starken Stereo-Sound für drinnen und draußen. In unserem Test titelten wir: „Wer nach einem Bluetooth-Lautsprecher mit grandiosem Sound samt tiefem Bass sucht, findet mit dem robusten Teufel Rockster Cross einen treuen Begleiter“. Im Gehäuse verbaut man dafür zwei Hochtöner, einen Subwoofer und zwei passive Treiber. Dazu ist er dank IPX5-Zertifizierung wasserdicht und somit auch perfekt für die Sommerparty neben dem Pool oder einen Tag am Meer geeignet. Dank des mitgelieferten Tragegurts lässt er sich außerdem auch problemlos mit auf Reisen nehmen.

Und auch der Akku ist ordentlich. So hält der Teufel Rockster Cross bis zu 16 Stunden Spielzeit durch, ohne ihn aufladen zu müssen. Praktisch: Unterwegs lässt sich der Akku der Box auch als Powerbank nutzen, wenn die Batterie deines Handys einmal schlappmachen sollte.

Darüber hinaus lassen sich zwei der Bluetooth-Boxen für einen noch lauteren Rundum-Klang miteinander koppeln. Dabei unterstützt der Lautsprecher den Bluteooth Codec Qualcomm aptX, der eine noch bessere Audio-Übertragung ermöglicht und für CD-Qualität sorgt. Cool ist zudem der Party-Modus. Hierdurch lassen sich Lieder von zwei Handys abwechselnd abspielen. Außerdem verfügt die Box über eine Freisprecheinrichtung und Sprachsteuerung via Google oder Siri. Somit macht sie auch im Wohnzimmer eine gute Figur, um etwa deine Playlists per Sprachbefehl vom Sofa aus zu starten.

Die Kosten im schnellen Check: So gut ist der Deal

Der Preis für den Audio-Testsieger: 279,99 Euro. Das ist zwar immer noch keine kleine Summe, bedenkt man jedoch, dass man hiermit jahrelang hohe Soundqualität genießen kann – sowohl zu Hause als auch unterwegs – ist der Preis durchaus gerechtfertigt. Für denselben Preis gab es den Bluetooth-Lautsprecher zwar bereits Anfang Februar dieses Jahres. Jetzt handelt es sich aber wieder um den aktuellen Bestpreis. Das heißt: Einen günstigeren Preis findest du derzeit nirgendwo im Netz (siehe Preisvergleich unten). Insgesamt soll der Speaker noch bis zum 14. Juni zu den Kosten erhältlich sein. Der Versand ist im Übrigen kostenfrei.

