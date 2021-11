Black Friday Deal: Fitness-Tracker zum Traumpreis bei Aldi

Der Lebensmittel-Discounter Aldi gestattet schon jetzt einen Blick auf das, was ab dem 25. (Aldi Süd) und 26. November (Aldi Nord) im Rahmen der „Super Deals“ zum Black Friday in den Filialen angeboten wird. Mit dabei ist auch ein Fitness-Tracker von Medion. Das Fitnessarmband Medion Life S3750 wird mit drei Jahren Garantie verkauft und wir zeigen dir, was es technisch zu bieten hat.

Medion Life S3750 (MD61613) zum Spitzenpreis bei Aldi kaufen

Ziel eines Fitness-Armbands ist es, den Träger zu einem insgesamt aktiverem Lebensstil zu motivieren. Und genau das will auch das neue Wearable von Medion erreichen. Bei der Ausstattung musst du aber an der einen oder anderen Stelle mit Einschränkungen leben. So ist der LCD-Farbbildschirm vergleichsweise klein (0,96 Zoll) und ein wichtiges Bauteil fehlt dem Fitnesstracker sogar komplett: ein eigener GPS-Empfänger. Du musst also immer dein Smartphone mit dir tragen, damit das Armband über das GPS-Modul des Handys etwa deine Joggingrunden in aller Ausführlichkeit protokollieren kann.

An weiteren Extras bietet das Medion Life S3750 unter anderem einen Schrittzähler und eine Möglichkeit, zur Berechnung des Kalorienverbrauchs. Auf der Rückseite ist zudem ein Herzfrequenzmesser zu finden. Nicht gegeben ist die Möglichkeit, den Blutsauerstoffgehalt (SpO2) zu überprüfen. Dafür kannst du eine Wettervorhersage über das Display abrufen, bei Bedarf deinen Schlaf analysieren (wenn du das Armband auch nachts trägst) oder auf deinem Mobiltelefon eingehende Anrufe und Nachrichten am Handgelenk signalisieren lassen.

Das Fitness-Armband Medion Life S3750 kommt in wenigen Tagen zu Aldi.

Etwas schade: Direkt über das Armband stehen nur drei Sportmodi zur Verfügung: Gehen, Laufen und Radfahren. Für das Tracking weiterer Trainingsarten musst du dein Training über die zugehörige Medion-Fitness-App starten. Die Akkulaufzeit des nach IP68-Zertifizierung gegen Wasser und Staub geschützten Wearables gibt Medion mit bis zu sieben Tagen an. Eine Kopplung per Bluetooth mit einem Smartphone ist möglich, sofern das Handy mindestens auf Android 7 oder iOS 10 basiert.

Was kostet das Medion Life S3750?

Angeboten wird das Medion Life S3750 in zwei Varianten. Immer inklusive: das Modell mit schwarzem Gummiarmband. Wahlweise ist zudem ein blaues oder roséfarbenes Armband im Lieferumfang inklusive. Und dafür verlangt Aldi ab dem 25./26. November nicht mehr als 19,99 Euro. Damit ist das Medion-Armband einer der günstigsten Fitnesstracker am Markt. Du musst aber eben auch die genannten Einschränkungen beim Funktionsumfang akzeptieren.

