Bis zu 1.000 Euro Rabatt: Riesiger E-Bike-Sale schon vor Black Friday

Was beim Autokauf für viele längst Normalität ist, geht auch beim E-Bike-Kauf. Gebrauchte, aber auf Funktionalität und Sicherheit geprüfte Modelle sind deutlich günstiger als komplett neue Produkte. Upway verkauft sogenannte Refurbished-E-Bikes und hat im Vorfeld von Black Friday einige gute Angebote parat. Hier finden sich viele bekannte Marken in einem erstklassigen Zustand.

Upway E-Bike-Sale: Das musst du wissen

Heute ist der „Bike Friday“-Sale von Upway gestartet und du kannst hunderte E-Bikes bekannter Marken in hervorragendem Zustand mit sattem Rabatt bestellen. Auf der Seite stehen dir einige Auswahl- und Filtermöglichkeiten zur Verfügung, mit denen du schnell das perfekte Pedelec für dich findest. Dabei brauchst du keine Sorgen vor versteckten Defekten zu haben, da die Fahrräder alle mit einem aufwendigen Prüfverfahren auf Links gedreht werden. Du bekommst hier also top Ware. Und nicht zu verachten: Gebrauchte und refurbished Produkte sind deutlich nachhaltiger als ein Neukauf.

Anschließend findest du eine Auswahl an wirklich guten Angeboten. Teilweise sind sogar Rabatte von bis zu 1.000 Euro möglich sein. Allerdings solltest du wissen: Hier ist immer sehr viel Bewegung – einige der Modelle können also schnell ausverkauft sein. Dafür werden aber auch viele neue Modelle regelmäßig ins Sortiment aufgenommen. Es lohnt sich also in jedem Fall, mal selbst durch die verschiedenen Angebote zu klicken und immer wieder reinzuschauen.

Unsere 5 Highlights der Aktion – mit Ausverkauf-Gefahr

Dennoch wollen wir dich natürlich nicht ganz ohne Empfehlungen aus diesem Artikel schicken. Deshalb haben wir hier fünf coole E-Bike-Schnäppchen bekannter Marken herausgesucht. Doch wie bereits erwähnt: Bei den Angeboten herrscht akute Ausverkauf-Gefahr. Sollte das Modell deiner Wahl nicht mehr verfügbar sein, findest du über die Suche aber bestimmt ein ähnliches Bike.

Unsere Top 5 auf einen Blick: