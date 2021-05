Amazfit T-Rex Smartwatch bei Aldi kaufen: G-Shock-Design zum Sparpreis

Wenige Tage nach dem Verkaufsstart einer GPS-Sportuhr aus dem Hause Medion schickt Aldi Nord eine weitere Smartwatch an den Start. Ab heute, 3. Mai, steht in den Filialen des Lebensmitteldiscounters die Amazfit T-Rex Smartwatch zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine digitale Smartwatch, die entfernt an das fast schon legendäre G-Shock-Design von Casio erinnert; also eher rustikal ausfällt.

Smartwatch für Abenteurer

Die Amazfit T-Rex ist mit einem 1,3 Zoll (3,3 Zentimeter) großen AMOLED-Display ausgestattet und lässt sich mit den Fingern bedienen. Die Auflösung des Touchscreens liegt bei 360 x 360 Pixeln. Ergänzend stehen an den Seiten vier Menütasten zur Verfügung. Auch bei Outdoor-Abenteuern soll dich die Uhr nicht im Stich lassen. Sie ist nämlich nach dem Militärstandard MIL-STD-810 auch gegen Stöße geschützt und gleichermaßen noch bei besonders hohen beziehungsweise niedrigen Temperaturen nutzbar. In Zahlen ausgedrückt: Sie ist nicht nur hitzebeständig bis zu einer Temperatur von 70 Grad, sondern trotzt bis zu 1,5 Stunden auch extrem kalten Bedingungen bis zu -40 Grad. Dazu ist sie bis zu 50 Meter wasserdicht und eignet sich damit auch für die Protokollierung deiner Schwimmtrainings.

Für die exakte und vor allem genaue Protokollierung deiner Trainings ist die bei Aldi erhältliche Amazfit T-Rex mit einem eigenen GPS-Empfänger ausgestattet. Wenn du auch losgelöst von einem Smartphone deine zurückgelegten Strecken analysieren oder in Echtzeit zum Beispiel dein Lauftempo auf dem Display der Uhr sehen möchtest, ist dieses Extra bei einer Smartwatch essenziell. Die Akkulaufzeit liegt laut Hersteller bei bis zu 20 Tagen. Ist die GPS-Funktion dauerhaft eingeschaltet, sind bis zu 20 Stunden Laufzeit möglich. Außerdem an Bord: 14 vorinstallierte Sportmodi sowie Anruf- und Nachrichtenempfang direkt am Handgelenk, sofern eine Kopplung zu einem Smartphone besteht. Wie für eine Sportuhr üblich ist auch ein rückseitig installierter optischer Pulsmesser an Bord.

Was kostet die Amazfit T-Rex bei Aldi?

Vor einem Monat war die 58 Gramm schwere Amazfit T-Rex schon bei Aldi Süd erhältlich, jetzt kommt sie auch zu Aldi Nord. Und kostet dort in der schwarzen Ausführung als „Highlight der Woche“ den gleichen Preis: 89,99 Euro. In namhaften Onlineshops kostet die Uhr aktuell mindestens knapp 95 Euro, im Onlineshop des Herstellers derzeit statt der unverbindlichen Preisempfehlung in Höhe von knapp 140 Euro nur 99,90 Euro. In anderer Färbung kannst du aber auch schon zu Preisen ab knapp 82 Euro zuschlagen. Was du aber auch wissen solltest: Mit der Amazfit T-Rex Pro steht schon der besser ausgestattete Nachfolger zur Verfügung.