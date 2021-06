Aldi verkauft Smartwatch zum Schnäppchenpreis: Tücken liegen im Detail

Es dauert nicht mehr lange, dann ist bei Aldi Süd eine neue Smartwatch im Angebot. Konkret ein Modell aus dem Hause des chinesischen Herstellers Amazfit: die Bip U Pro. Und wie so häufig handelt es sich bei dieser digitalen Armbanduhr aus dem Aldi-Angebot um ein Einsteiger-Modell. Eines, das seit Anfang 2021 in Deutschland im Handel zu haben ist und überraschend viel für vergleichsweise wenig Geld bietet. Doch es gibt auch Schwächen.

Smartwatch bei Aldi kaufen: Das kann das neue Amazfit-Modell

Positiv ist hervorzuheben: Die Amazfit Bip U Pro ist unter anderem mit einem quadratischen und 1,43 Zoll großen Farbbildschirm ausgestattet. Und den kannst du sogar mit deinen Fingern bedienen (Touchscreen). Außerdem an Bord: ein eigener GPS-Empfänger, ein optischer Pulsmesser auf der Rückseite sowie ein Schlaf- und Stressniveau-Tracker. Sogar die Messung des Blutsauerstoffgehalts (SpO2) ist möglich, was bei Einsteiger-Modellen nicht immer der Fall ist. Der Hersteller verspricht zudem mehr als 60 vorinstallierte Sportmodi. Und weil die Uhr bis zu 50 Meter wasserdicht ist (5 ATM), kannst du sie sogar beim Schwimmtraining tragen und dabei messen, wie viele Kilometer bzw. Bahnen du zurückgelegt hast.

Als weiteres Extra ist die Amazfit Bip U Pro mit Amazons Sprachassistenten Alexa ausgestattet. Du kannst die Uhr also auch mit verschiedenen Sprachbefehlen bedienen. Etwa um einen Timer zu starten oder die Wettervorhersage abzurufen. In Testberichten ist allerdings davon die Rede, dass Bedienung per Sprachbefehl eher überschaubar gut funktioniert. Das Management von Smartphone-Benachrichtigungen soll ebenfalls verbesserungswürdig sein, die Verarbeitungsqualität nicht vollends überzeugen. Wiederum sehr ordentlich: Die Akkulaufzeit wird mit bis zu neun Tagen angegeben.

Was kostet die Amazfit Bip U Pro?

Angeboten wird die Amazfit Bip U Pro bei Aldi in den Farben Schwarz, Rose und Grün. Und der Preis? Der ist noch Geheimsache. Zwar liegt der neueste Aldi-Prospekt mit den Angeboten ab dem 28. Juni (Montag) beziehungsweise 1. Juli (Donnerstag) online schon vor, doch über dem virtuellen Preisschild liegt noch ein verhüllender Schleier mit dem Button „Preis folgt“.

Klar ist aber schon jetzt, dass die Uhr für unter 50 Euro bei Aldi zu haben sein dürfte. Vielleicht fällt der Preis auch unter die 40-Euro-Marke. Denn aktuell kannst du die Amazfit Bip U Pro im Online-Fachhandel zu Preisen ab knapp 45 Euro kaufen. Der Hersteller selbst bietet die Smartwatch auf seiner Homepage für knapp 60 Euro an. Das sind 10 Euro weniger als der offizielle unverbindliche Verkaufspreis.

Jetzt weiterlesen Casio, Garmin, Hublot: Neue Smartwatches – und eine Red Bull Special Edition