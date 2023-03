Aldi: Stromerzeuger zum Top-Preis im Angebot

Im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters kannst du dir jetzt den Inverter-Stromerzeuger SG3500i von Scheppach zum Sonderpreis sichern. Satte 33 Prozent, also fast ein Drittel des eigentlich vorgesehenen Verkaufspreises, kannst du sparen, wenn du dich für das neue Schnäppchen entscheidest. Es ist ab sofort – und nur solange der Vorrat reicht – mit einer satten Spitzenleistung von 3.500 Watt und fünf Jahren Garantie erhältlich.

Stromerzeuger bei Aldi kaufen: Leistung satt

Für den Antrieb sorgt ein luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor mit Seilzugstarter und 6,3 Liter großem Tank. Unter Vollast liegt der Verbrauch nach Angaben des Herstellers bei 1,78 Litern pro Stunde. Bedeutet umgerechnet, dass der Inverter-Stromerzeuger mit einer Tankfüllung unter Verwendung von Super E10 Benzin mindestens dreieinhalb Stunden nutzbar ist. Für eine längere Laufzeit kannst du einen Energiesparmodus aktivieren. Zusätzlich werden für den Betrieb 400 ml Motoröl (15W40) benötigt. Bei Ölmangel erfolgt aus Sicherheitsgründen eine automatische Abschaltung.

Scheppach Inverter Stromerzeuger SG3500i

Trotz seines Gewichts von 22,5 Kilogramm sorgt Scheppach dafür, dass der Stromgenerator mobil bleibt. Einerseits über eine kompakte Bauweise im Kofferformat, aber auch über einen praktischen Tragegriff zum Transport. Nutzbar ist der Stromerzeuger SG3500i bis zu einer Temperatur von 40 Grad Celsius. Anschließbar sind neben Kühlgeräten auch Laptops, Fernseher, Tablets und Smartphones. Neben zwei klassischen Steckdosen stehen auch zwei USB-Anschlüsse zur Verfügung. Zudem ein 12V DC-Anschluss. Durch eine Dämmung soll ein leiser Betrieb möglich sein, verspricht der Hersteller. In sieben Metern Entfernung soll der Lautstärkepegel bei 66 dB(A) liegen.

Was kostet der Inverter Stromerzeuger SG3500i?

Normalerweise würde der hochwertige Inverter-Stromerzeuger SG3500i 1.499 Euro kosten. Über den Onlineshop des Herstellers kannst du den 4,8 PS starken Stromgenerator derzeit zu einem reduzierten Preis in Höhe von 1.299 Euro kaufen. Aldi zieht davon noch einmal 300 Euro ab und bietet das Gerät für nur 999 Euro zuzüglich 4,95 Euro Versandkosten an. Ein lupenreines Schnäppchen, wie auch ein Preisvergleich zeigt. Denn in anderen Webshops werden zur Stunde mindestens 1.199 Euro für den Generator fällig.