Aldi: Riesiger 4K-UHD-Fernseher zum Schnäppchenpreis

Das 4K-UHD-Smart-TV 50A7100F kostet laut Hersteller üblicherweise 599 Euro, wird von Aldi aber für 399 Euro angeboten. Ob das im Vergleich mit anderen Webshops ein guter Deal ist, klären wir weiter unten. Zunächst soll es aber darum gehen, zu erläutern, was der Hisense-Fernseher konkret zu bieten hat. Und das ist nicht nur eine große Bildschirmdiagonale.

Hisense-Fernseher bei Aldi kaufen

Klar ist: Wenn du mit dem Gedanken spielst, den knapp 400 Euro teuren LED-Fernseher zu kaufen, entscheidest du dich für ein Modell, dessen Bildfläche im 16:9-Format stolze 126 Zentimeter im Durchmesser misst. Entsprechend groß sollte auch der Raum sein, in dem der Fernseher zum Einsatz kommt. Neben einer 4K-UHD-Auflösung bietet das TV-Gerät über die integrierte HDR-Technologie einen optimierten Kontrast. Außerdem ist Amazons Sprachassistent Alexa für eine Bedienung per Sprachbefehl an Bord.

Etwas mau: die Audioleistung von 2 x 8 Watt. Viel mehr darf man in dieser Preisklasse aber auch nicht erwarten. Ein Triple-HD-Tuner (DVB-T2 / DVB-C / DVB-S) ist ebenso an Bord wie WLAN und Bluetooth. Rückseitig kannst du zudem einen LAN-Anschluss sowie drei HDMI-Ports finden. Außerdem noch zwei USB-Anschlüsse. Ein elektronischer Programmführer (EPG) fehlt allerdings. Auch ist der Fernseher nicht in der Lage, die Display-Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht anzupassen.

Hohen Stromverbrauch einkalkulieren

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen: der Stromverbrauch. Und der liegt pro 1.000 Nutzungsstunden ohne eingeschaltetes HDR bei 76 kWh. Mit HDR werden in der gleichen Zeit sogar 105 kWh verbraucht. Bei einem angenommenen Strompreis von 35 Cent pro kWh entspricht das Kosten in Höhe von 26,60 Euro respektive 36,75 Euro.

Und der Preis? Sind die aufgerufenen 399 Euro wirklich so preiswert, wie es uns Aldi verkaufen möchte? Nur eingeschränkt kann man diese Frage auf den ersten Blick mit einem Ja beantworten. Denn sowohl bei MediaMarkt als auch bei Otto kannst du den Fernseher aktuell schon für 388 Euro kaufen. Allerdings zuzüglich Versandkosten und die sind bei Aldi im Gesamtpreis ab Montag bereits inklusive.

