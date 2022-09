Aldi: Neues Mähroboter-Schnäppchen erhältlich

Nachdem im Frühjahr der RobuCut L500 bei Aldi zu haben war, kommt jetzt das Schwestermodell RLM500 in den Handel. Allerdings nur in den Web-Vertrieb über den Aldi Onlineshop. Und etwas preiswerter ist das jetzt erhältliche Modell auch. Aber lohnt sich dieses Mähroboter-Schnäppchen überhaupt? Dafür ist ein etwas genauerer Blick auf die Spezifikationen notwendig.

RoboCut RLM500 Mähroboter bei Aldi kaufen

Der RoboCut RLM500 mit einem Schnittdurchmesser von 18 Zentimetern eignet sich nach Angaben des Herstellers für Rasenflächen, die bis zu 400 Quadratmeter groß sind. Dabei ist der Mähroboter mit seinen großen Laufrädern auch in der Lage, Steigungen von bis zu 35 Prozent zu überwinden. Und: Ein integrierter Regensensor sorgt dafür, dass der kleine Gartenhelfer automatisch zur Ladestation zurückfährt, sollte es von oben zu nass werden. Im Idealfall sollte die Ladestation trotz ihrer IP68-Zertifizierung natürlich unter einer Überdachung stehen.

Die Steuerung erfolgt einerseits über ein Digitaldisplay am Mähroboter selbst oder über die zugehörige Smartphone-App. Dort lassen sich unter anderem die täglichen Mähzeiten einstellen. Auch die Schnitthöhe ist hier individuell in fünf Höhen zwischen 20 und 60 Millimetern auswählbar. Überdies steht eine Multizonenfunktion zur Verfügung. Du kannst dem RoboCut RLM500 also auch die Aufgabe geben, nach und nach gewisse Zonen deiner Rasenfläche zu mähen. Die Betriebslautstärke liegt nach Herstellerangaben bei 62 dB. Langfinger soll eine Diebstahlsicherung abschrecken.

Der Mähroboter RoboCut RLM500 wiegt etwa 14,5 KIlogramm.

Im Lieferumfang sind 100 Meter Begrenzungsdraht, 130 Befestigungsklammern und neun Mähermesser inklusive Schrauben. Drei dieser Messer sind für den Betrieb notwendig. Außerdem gehören sechs Befestigungsheringe und natürlich eine Ladestation samt Netzteil zum Lieferumfang. Nähere Einzelheiten kannst du der Bedienungsanleitung entnehmen, die du auf der Homepage von Aldi im PDF-Format downloaden kannst.

Was kostet der RoboCut RLM500?

Laut Aldi liegt der unverbindliche Verkaufspreis des RoboCut RLM500 bei 699 Euro. Inklusive Versand und zwei Jahren Garantie sind bei Aldi im Onlineshop ab sofort aber nur 389 Euro zu bezahlen – also 44 Prozent weniger. Ein klares Indiz dafür, dass die Gartensaison 2022 sich so langsam ihrem Ende nähert.

Für das praktisch identische Modell RLM500W werden in anderen Webshops momentan mindestens 399 Euro verlangt. Aber: Im Onlineshop des Herstellers kannst du noch etwas mehr sparen. Dort gibt es den RLM500W nämlich als B-Ware für nur 349 Euro zu kaufen. Leichte Kratzer oder Lackfehler musst du dann aber akzeptieren.